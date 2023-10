Bautista vorrebbe dare una mano nel test team della MotoGP

Il test team Ducati della MotoGP ha affittato il Circuito di Jerez per martedì e mercoledì, mentre tutti gli altri sono ospiti. In questi due giorni, però, l'attenzione sarà rivolta soprattutto ai team della Superbike, perché molti di loro hanno nuovi piloti e sono cambiati anche i regolamenti tecnici.

Per il team Ducati di MotoGP, Michele Pirro dovrebbe effettuare i test, ma l'italiano si è rotto la caviglia sinistra l' 8 ottobre durante un round del Campionato Italiano Superbike e c'è un punto interrogativo dietro la sua idoneità.

Il campione del mondo Superbike Alvaro Bautista, che parteciperà al GP della Malesia a Sepang dal 10 al 12 novembre in qualità di wildcard, potrebbe fare il suo ingresso. "Poco più di due settimane fa ho fatto anche un test di MotoGP per la Ducati, perché avevano alcune parti da provare per il 2024", ci ha detto lo spagnolo a Jerez. "Il piano è che Pirro faccia un test. Ma se non può, ci sarò anch'io. Forse potrò fare qualche giro con la moto da GP per raccogliere dati per la Ducati. Sarebbe una buona cosa anche per me, perché così potrei accumulare un po' di feeling prima di volare a Sepang".

Bautista mantiene basse le aspettative sulla sua partecipazione alla wild card della MotoGP, insistendo sul fatto che il suo obiettivo è divertirsi. Ma nessuno dubita che il 38enne voglia dare il meglio di sé nel caldo malese.

Danilo Petrucci ha fatto da sostituto nel team Ducati MotoGP a Le Mans quest'anno, e il suo ricordo è ancora fresco. "La Ducati MotoGP è una delle moto migliori che abbia mai guidato", ha sottolineato incontrando SPEEDWEEK.com nel sud della Spagna. "Dopo ogni curva mi sono reso conto che avrei potuto accelerare prima ed essere più veloce: fantastico!".

Cosa pensa l'italiano che Bautista possa fare in Malesia? "Alvaro ha sempre corso in modo eccellente a Sepang", ha osservato Danilo. "Lì fa molto caldo e l'asfalto è così impegnativo per le gomme che lui avrà un vantaggio grazie al suo peso ridotto. Mi aspetto che possa essere molto competitivo: ha avuto due test approfonditi per prepararsi e ha girato per diversi giorni".

Partecipanti test SBK Jerez 31 ottobre/1 novembre:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I).

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)