Bautista gostaria de ajudar na equipa de testes de MotoGP

Esta semana, terça e quarta-feira, as equipas de testes de MotoGP da Ducati e da Aprilia estão em pista em Jerez, para além de várias equipas do Campeonato do Mundo de Superbike. Álvaro Bautista gostaria de voltar a correr numa moto de GP.

por Ivo Schützbach - Automatic translation from German

A equipa de testes de MotoGP da Ducati alugou o Circuito de Jerez para terça e quarta-feira, todos os outros são convidados. Mas o foco principal estará nas equipas de Superbike durante estes dois dias, porque muitas delas têm novos pilotos e os regulamentos técnicos também mudaram.

Para a equipa de MotoGP da Ducati, Michele Pirro é suposto testar, mas o italiano partiu o tornozelo esquerdo a 8 de outubro durante uma ronda do Campeonato Italiano de Superbike e há um ponto de interrogação quanto à sua condição física.

O Campeão do Mundo de Superbike, Alvaro Bautista, que vai participar no GP da Malásia em Sepang, de 10 a 12 de novembro, como wildcard, poderá entrar em ação. "Há pouco mais de duas semanas também fiz um teste de MotoGP para a Ducati porque eles tinham algumas peças para experimentar para 2024", disse o espanhol em Jerez. "O plano é que Pirro faça o teste. Mas se ele não puder, eu estarei aqui. Talvez eu possa fazer algumas voltas na moto de GP para recolher alguns dados para a Ducati. Isso também seria bom para mim, porque assim poderia ganhar algum feeling antes de voar para Sepang."

Bautista está a manter baixas as expectativas em relação à sua entrada no wildcard de MotoGP, insistindo que o seu objetivo é divertir-se. Mas ninguém duvida que o piloto de 38 anos quer dar o seu melhor no calor da Malásia.

Danilo Petrucci foi o piloto substituto da equipa de fábrica de MotoGP da Ducati em Le Mans este ano e as suas memórias ainda estão frescas. "A Ducati de MotoGP é uma das melhores motos que já pilotei," sublinhou quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com no sul de Espanha. "Depois de cada curva apercebi-me que podia ter acelerado mais cedo e ter sido mais rápido - fantástico!"

O que é que o italiano acha que Bautista pode fazer na Malásia? "Álvaro sempre pilotou de forma excelente em Sepang", observou Danilo. "Está muito calor lá e o asfalto é tão exigente para os pneus que ele terá uma vantagem com o seu peso leve. Espero que ele possa ser muito competitivo - ele teve dois testes extensos para se preparar e rodou durante vários dias."

Participantes SBK teste Jerez 31 outubro/1 novembro:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I).

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)