Test de Jerez : Premières images d'action de Rea, Iannone & Co

Les essais se dérouleront de 10h à 18h mardi et mercredi sur le Circuito de Jerez. Mardi matin, lorsque le feu est passé au vert, Garrett Gerloff, Michael Rinaldi et Bradley Ray ont pris la piste, suivis trois minutes plus tard par Axel Bassani.

D'après les prévisions météorologiques, il n'est pas exclu qu'il y ait une ou plusieurs bruines, voire de la pluie, au cours de la journée, la piste présentant encore des taches d'humidité de la nuit précédente au début des essais.

Les conditions ne sont pas mauvaises jusqu'à présent, le désormais triple champion du monde Alvaro Bautista a déjà réalisé 1:41,5 min lors de son deuxième tour volant. Après une heure, Rinaldi était en tête de la feuille de temps avec 1:40,034 min.

Pour huit des 13 pilotes, le test de Jerez est une première. Le champion du monde Supersport Nicolo Bulega a rejoint l'équipe d'usine Superbike de Ducati, tandis que son prédécesseur Michael Rinaldi est passé chez Motocorsa Ducati. Andrea Iannone revient dans le monde de la course professionnelle après quatre ans de suspension pour dopage et a signé avec Go Eleven Ducati. Jonathan Rea est passé de Kawasaki à Yamaha, son successeur chez les Verts est Axel Bassani. Bradley Ray travaille pour la première fois avec le team Yamaha GMT94 et Scott Redding est passé du team BMW Motorrad Motorsport à Bonovo action. Tarran Mackenzie passe au championnat du monde Superbike et roule pour Petronas Honda.

Participants au test SBK de Jerez 31 octobre/1er novembre :

Aruba.it Ducati : Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I)

Motocorsa Ducati : Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati : Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha : Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha : Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha : Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW : Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki : Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda : Tarran Mackenzie (GB)