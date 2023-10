Test di Jerez: prime immagini in azione di Rea, Iannone & Co.

Dalle 10 alle 18, i test si svolgeranno martedì e mercoledì al Circuito di Jerez. Quando il semaforo è diventato verde martedì mattina, Garrett Gerloff, Michael Rinaldi e Bradley Ray sono scesi in pista, Axel Bassani li ha seguiti tre minuti dopo.

In base alle previsioni meteorologiche, non si può escludere che pioviggini o addirittura piova una o più volte nel corso della giornata, visto che all'inizio del test la pista presentava ancora chiazze di umidità dalla sera precedente.

Finora le condizioni non sono male, l'ormai triplo campione del mondo Alvaro Bautista ha già girato in 1:41,5 min nel suo secondo giro volante. Dopo un'ora, Rinaldi guida la classifica dei tempi con 1:40.034 min.

Per otto dei 13 piloti, il test di Jerez è una prima assoluta. Il campione del mondo Supersport Nicolo Bulega è passato al team Ducati Superbike, mentre il suo predecessore Michael Rinaldi è passato alla Motocorsa Ducati. Andrea Iannone è tornato al professionismo dopo quattro anni di sospensione per doping e ha firmato con Go Eleven Ducati. Jonathan Rea è passato dalla Kawasaki alla Yamaha, il suo successore ai Verdi è Axel Bassani. Bradley Ray lavora per la prima volta con il team GMT94 Yamaha e Scott Redding è passato dal Team BMW Motorrad Motorsport alla Bonovo. Tarran Mackenzie passa al Campionato mondiale Superbike e corre per Petronas Honda.

Partecipanti test SBK Jerez 31 ottobre/1 novembre:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I).

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (USA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)