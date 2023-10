Teste de Jerez: Primeiras imagens de ação de Rea, Iannone & Co.

Terça e quarta-feira, o primeiro teste de inverno para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 tem lugar no Circuito de Jerez. Muitas equipas têm novos pilotos - SPEEDWEEK.com mostra as primeiras imagens.

Das 10h00 às 18h00, os testes realizar-se-ão na terça e quarta-feira no Circuito de Jerez. Quando as luzes ficaram verdes na manhã de terça-feira, Garrett Gerloff, Michael Rinaldi e Bradley Ray saíram para a pista, seguindo-se Axel Bassani três minutos mais tarde.

De acordo com as previsões meteorológicas, não é de excluir a possibilidade de chuviscar ou mesmo de chover uma ou mais vezes durante o dia, uma vez que a pista ainda tinha manchas de humidade da noite anterior no início do teste.

Até agora as condições não são más, o agora triplo campeão do mundo Alvaro Bautista já fez 1:41,5 min na sua segunda volta. Após uma hora, Rinaldi lidera a tabela de tempos com 1:40.034 min.

Para oito dos 13 pilotos, o teste de Jerez é uma estreia. O Campeão do Mundo de Supersport Nicolo Bulega subiu para a equipa de Superbike de fábrica da Ducati, enquanto o seu antecessor Michael Rinaldi mudou para a Motocorsa Ducati. Andrea Iannone regressa às corridas profissionais após uma proibição de doping de quatro anos e assinou com a Go Eleven Ducati. Jonathan Rea passou da Kawasaki para a Yamaha e o seu sucessor na Greens é Axel Bassani. Bradley Ray está a trabalhar com a equipa GMT94 Yamaha pela primeira vez e Scott Redding passou da Team BMW Motorrad Motorsport para a Bonovo. Tarran Mackenzie sobe para o Campeonato do Mundo de Superbike e corre pela Petronas Honda.

Participantes SBK test Jerez 31 outubro/1 novembro:

Aruba.it Ducati: Alvaro Bautista (E), Nicolo Bulega (I).

Motocorsa Ducati: Michael Rinaldi (I)

Go Eleven Ducati: Andrea Iannone (I)

Pata Yamaha: Jonathan Rea (GB)

GRT Yamaha: Domi Aegerter (CH), Remy Gardner (AUS)

GMT94 Yamaha: Bradley Ray (GB)

Bonovo action BMW: Scott Redding (GB), Garrett Gerloff (EUA)

Kawasaki: Axel Bassani (I), Alex Lowes (GB)

Petronas MIE Honda: Tarran Mackenzie (GB)