Test di Jerez: i tempi a ore 12 - Crash di Rea

Alle 11.45 ha iniziato a piovigginare leggermente sul Circuito di Jerez, motivo per cui la maggior parte dei piloti si è fermata ai box. A mezzogiorno, il pilota Yamaha Remy Gardner è in testa alla classifica dei tempi con 1:39.837, un tempo di tutto rispetto.



Come riferimento, il giro più veloce in gara è stato realizzato da Alvaro Bautista (Ducati) nella Superpole del 2019 in 1'39.004 minuti, mentre il record della pole è stato stabilito da Jonathan Rea (Kawasaki) nello stesso anno in 1'38.247 minuti.

Come sempre accade nei test ride, i tempi sono poco significativi perché le squadre seguono programmi molto diversi. Per i piloti delle nuove squadre, la prima mezza giornata è dedicata a trovare una buona posizione sulla moto e ad abituarsi ai nuovi equipaggi.



Alle 11.47 Jonathan Rea è stato vittima di un'innocua scivolata all'ultima curva prima del rettilineo d'arrivo: ora si è lasciato alle spalle questa prima.

Tempi SBK Test Jerez, martedì 12 ore:

1° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837

2° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0.269

4° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6° Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7° Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11° Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13° Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

15° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.544

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429