Mackenzie passe au championnat du monde de Superbike avec Honda

Il est admirable de voir comment Tarran Mackenzie a géré cette année le fait qu'il ne disposait à aucun moment d'une Honda compétitive dans le championnat du monde Supersport. Par deux fois, la météo a joué en sa faveur et le Britannique en a tiré un profit maximal : à Phillip Island, il a terminé cinquième sous la pluie et à Most, il a remporté une victoire sensationnelle dans des conditions mixtes avec un pneu arrière slick.

Pour 2024, Mackenzie sera promu au championnat du monde de Superbike par Midori Moriwaki, la directrice du team Petronas MIE, tout comme son coéquipier de Supersport de cette année, Adam Norrodin, qui recevra selon toute vraisemblance la deuxième Fireblade.

Mackenzie a déjà eu l'occasion de faire des essais avec la Superbike pendant la saison, il sera également présent cette semaine mardi et mercredi sur le circuit de Jerez. "Conduire une Superbike est une sensation agréable", a souri Tarran lors de sa rencontre avec SPEEDWEEK.com. "J'ai eu une bonne expérience à Suzuka cette année, cela a confirmé pour moi que je voulais revenir en Superbike. Ma saison a été difficile, c'est une bonne chose que j'ai déjà un travail pour l'année prochaine".

Les deux pilotes de Petronas Honda en Superbike cette année, Hafizh Syahrin et Eric Granado, doivent chercher une nouvelle équipe. Syahrin a terminé 21e au championnat du monde avec onze points, tandis que Granado n'a pas marqué de points.

"Je ne peux évidemment pas dire comment ils se sentaient sur la moto, de l'extérieur, cela semblait difficile", a déclaré Mackenzie. "On m'a dit qu'ils avaient les motos de Lecuona et Vierge de l'année dernière. Iker a fait la pole une fois et ils ont eu quelques bons résultats. Mais bien sûr, la course évolue et tout change. Je dois me faire ma propre idée. Pour moi, l'équipe a été recomposée, c'est un nouveau départ pour tout le monde. Je suis un rookie et je suis très motivé, je suis à une autre étape de ma carrière que Hafizh et Eric".