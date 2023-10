Mackenzie passa al campionato mondiale Superbike con la Honda

Tarran Mackenzie ha avuto una stagione difficile nel Campionato mondiale Supersport in sella alla Petronas Honda, ma ha ottenuto una vittoria nel campionato Most. Per i suoi sforzi, è stato promosso dal boss della squadra Midori Moriwaki.

È ammirevole il modo in cui Tarran Mackenzie ha affrontato il fatto di non aver mai avuto una Honda competitiva nel campionato mondiale Supersport quest'anno. Per due volte le condizioni meteorologiche hanno giocato a suo favore e il britannico le ha sfruttate al massimo: a Phillip Island ha conquistato il 5° posto sotto la pioggia e a Most ha vinto clamorosamente in condizioni miste con pneumatici posteriori slick.

Per il 2024, Mackenzie sarà promosso al campionato mondiale Superbike dal boss del team Petronas-MIE Midori Moriwaki, così come il suo compagno di squadra Supersport Adam Norrodin quest'anno, che con ogni probabilità riceverà la seconda Fireblade.

Mackenzie ha già avuto il permesso di effettuare dei test con la Superbike durante la stagione, ed è anche presente al Circuito di Jerez questa settimana, martedì e mercoledì. "Guidare la Superbike è una bella sensazione", ha sorriso Tarran quando ha incontrato SPEEDWEEK.com. "Quest'anno ho avuto una buona esperienza a Suzuka, e questo mi ha confermato che voglio tornare in Superbike. La mia stagione è stata difficile, è un bene che abbia già un lavoro per il prossimo anno".

I due piloti Petronas Honda Superbike di quest'anno, Hafizh Syahrin ed Eric Granado, dovranno cercare una nuova squadra. Syahrin si è classificato 21° nel Campionato del Mondo con undici punti, mentre Granado è rimasto senza punti.

"Ovviamente non posso dire come fossero in moto, da fuori sembrava difficile", ha detto Mackenzie. "Mi hanno detto che avevano le moto di Lecuona e Vierge dell'anno precedente. Iker è stato in pole una volta e hanno ottenuto un paio di buoni risultati. Ma naturalmente nelle corse è sempre tutto in divenire e tutto cambia. Devo fare il mio quadro. Per me l'equipaggio è stato ricomposto, è un nuovo inizio per tutti. Sono un esordiente e molto motivato, mi trovo in una fase diversa della mia carriera rispetto a Hafizh ed Eric".