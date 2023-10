Mackenzie sobe ao Campeonato do Mundo de Superbike com a Honda

Tarran Mackenzie teve uma época difícil no Campeonato do Mundo de Supersport com a Petronas Honda, mas conseguiu uma vitória em Most. Pelos seus esforços, foi promovido pelo chefe de equipa Midori Moriwaki.

É admirável a forma como Tarran Mackenzie lidou com o facto de nunca ter tido uma Honda competitiva no Campeonato do Mundo de Supersport este ano. Por duas vezes as condições climatéricas jogaram a seu favor e o britânico aproveitou-as ao máximo: em Phillip Island alcançou o 5º lugar à chuva e em Most venceu de forma sensacional em condições mistas com pneus traseiros lisos.

Para 2024, Mackenzie será promovido ao Campeonato do Mundo de Superbike pelo chefe de equipa da Petronas-MIE, Midori Moriwaki, tal como o seu companheiro de equipa de Supersport, Adam Norrodin, este ano, que irá muito provavelmente receber a segunda Fireblade.

Mackenzie já foi autorizado a testar com a Superbike durante a época, e também está no Circuito de Jerez esta semana, terça e quarta-feira. "Andar de Superbike é uma sensação agradável," sorriu Tarran quando se encontrou com o SPEEDWEEK.com. "Tive uma boa experiência em Suzuka este ano, o que me confirmou que quero voltar à Superbike. A minha época foi difícil, é bom que já tenha um trabalho para o próximo ano."

Os dois pilotos da Petronas Honda Superbike deste ano, Hafizh Syahrin e Eric Granado, vão ter de procurar uma nova equipa. Syahrin terminou em 21º no Campeonato do Mundo com onze pontos, enquanto Granado ficou sem pontos.

"Obviamente, não posso dizer como é que eles estavam na mota, mas de fora parecia difícil", disse Mackenzie. "Disseram-me que tinham as motos de Lecuona e Vierge do ano anterior. O Iker esteve na pole uma vez e eles tiveram alguns bons resultados. Mas é claro que nas corridas está sempre a acontecer e tudo muda. Tenho de fazer a minha própria imagem. Para mim, a equipa foi remontada, é um novo começo para todos. Sou um novato e estou muito motivado, estou numa fase diferente da minha carreira em relação ao Hafizh e ao Eric."