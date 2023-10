Test de Jerez, mardi : Gardner devant, Rea rapide

En raison de la pluie qui s'est abattue sur le circuit de Jerez depuis 12 heures, tous les pilotes du championnat du monde de Superbike ont réalisé leur meilleur tour lors de la première journée des tests hivernaux ce matin. Jonathan Rea et Alvaro Bautista ont chuté.

Tous les meilleurs temps ont été réalisés mardi à Jerez pendant les deux heures de la matinée, la piste étant mouillée depuis midi. La plupart des pilotes ont donc économisé une demi-journée d'essais.

Le pilote GRT-Yamaha Remy Gardner a réalisé le meilleur temps en 1:39,837 min. À titre de comparaison, le meilleur tour en course a été réalisé par Alvaro Bautista (Ducati) en 1:39,004 min lors de la course Superpole 2019 et le record de pole a été établi par Jonathan Rea (Kawasaki) en 1:38,247 min la même année.

Comme toujours lors des essais, les temps ne sont que partiellement significatifs, car les équipes suivent des programmes très différents.

Le débutant Yamaha Jonathan Rea et le champion du monde Alvaro Bautista (Ducati) ont tous deux glissé dans le dernier virage, mais n'ont pas été blessés. Rea n'a effectué que douze tours, mais a terminé à la quatrième place. Le Nord-Irlandais a affiché un sourire permanent toute la journée, il est visiblement très satisfait de son passage chez Yamaha.

Temps du test SBK Jerez, mardi (31 octobre) :

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429