Andrea Iannone (Ducati): De vuelta a la pista

Andrea Iannone ha cumplido su sentencia y ha dado sus primeras vueltas con la Ducati del Go-Eleven en el test de Superbike celebrado el martes en Jerez. Es consciente de que no será rápido de la noche a la mañana.

Tras cuatro años de sanción por dopaje, Andrea Iannone volvió a subirse a la moto el martes en el sur de España. En 2024, competirá para el equipo Go Eleven Ducati en el Campeonato del Mundo de Superbike. En el pasado, el italiano corrió para varios equipos de fábrica en el Campeonato del Mundo de MotoGP. Considera que pilotar primero para un equipo privado es el paso adecuado para su regreso. "Después de tantos años, éste es un buen compromiso. Tenemos un buen apoyo de Ducati y un equipo sólido. Mi prioridad era volver con Ducati porque tengo buenas relaciones con mucha gente allí."

El primer día de entrenamientos en Jerez fue también su primer día de vuelta sobre una moto de carreras. Durante su suspensión rodó ocasionalmente con una moto de carretera en circuito, hasta ahora no había tenido contacto con una superbike. "Mi feeling con la moto era como antes, pero será difícil volver al alto nivel de entonces", admitió a SPEEDWEEK.com. "Hoy no hemos tenido mucho tiempo. La prioridad era disfrutar del tiempo sobre la moto. Necesitamos más tiempo para entenderlo todo. De momento tampoco estamos probando neumáticos porque no estamos lo suficientemente lejos para eso".

Debido a la lluvia, el piloto de 34 años entró en boxes a la hora de comer, y con la pista seca el piloto del Go-Eleven marcó 1'41.922" en su vuelta rápida, perdiendo unos buenos dos segundos respecto al mejor tiempo de Remy Gardner (GRT Yamaha). "Hoy el estado de la pista era crítico, mitad mojada, mitad seca. Había muchas zonas mojadas en las curvas", explicó Iannone. Para el segundo día de entrenamientos, espera que las condiciones sean de seco. "Cuando brille el sol, será aún más interesante. Así podremos forzar más y recoger más información".

¿Cuáles son los objetivos de Iannone para los dos días de pruebas? "Queremos disfrutar del tiempo y quiero volver a tener sensaciones de todo".

Tiempos SBK test Jerez, martes (31 octubre):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1'39.837 mins.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0.197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0.269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0.465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6º Álvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9º Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15.Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429