Andrea Iannone (Ducati) : De retour sur la piste

Après quatre ans de suspension pour dopage, Andrea Iannone s'est remis en selle mardi dans le sud de l'Espagne. En 2024, il sera au départ du championnat du monde Superbike pour l'équipe Go Eleven Ducati. Par le passé, l'Italien a couru pour différentes équipes d'usine dans le championnat du monde MotoGP. Le fait de courir d'abord pour une équipe privée est pour lui la bonne étape pour son retour. "Après tant d'années, c'est un bon compromis. Nous avons un bon soutien de Ducati et une équipe solide. Ma priorité était de revenir avec Ducati, car j'y ai de bonnes relations avec beaucoup de gens".

Le premier jour d'essais à Jerez était également son premier jour de retour sur une moto de course. Pendant sa suspension, il a occasionnellement roulé sur circuit avec une moto de route, mais il n'avait jusqu'à présent jamais touché à une Superbike. "Mon feeling avec la moto était le même qu'avant, mais il sera difficile de revenir au niveau élevé d'autrefois", a-t-il admis à SPEEDWEEK.com. "Nous n'avons pas eu beaucoup de temps aujourd'hui. La priorité était de profiter du temps passé sur la moto. Nous avons besoin de plus de temps pour tout comprendre. Pour l'instant, nous ne testons pas non plus les pneus, car nous ne sommes pas encore assez avancés pour cela".

En raison de la pluie, le pilote de 34 ans s'est rendu au stand à midi. Sur une piste sèche, le pilote Go-Eleven a réalisé son meilleur tour en 1:41,922 min, perdant ainsi deux bonnes secondes sur le meilleur temps de Remy Gardner (GRT Yamaha). "Aujourd'hui, l'état de la piste était critique, elle était à moitié humide et à moitié sèche. Il y avait beaucoup de zones humides dans les virages", a expliqué Iannone. Pour le deuxième jour d'essais, il espère que les conditions seront sèches. "Si le soleil brille, ce sera encore plus intéressant. Nous pourrons alors pousser plus fort et recueillir ainsi plus d'informations".

Quels sont les objectifs de Iannone pour ces deux journées d'essais ? "Nous voulons profiter du temps et je veux retrouver des sensations".

Temps du test SBK de Jerez, mardi (31 octobre) :

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429