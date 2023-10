Andrea Iannone (Ducati): Di nuovo in pista

Andrea Iannone ha scontato la sua pena e ha fatto i suoi primi giri in sella alla Ducati Go-Eleven nel test Superbike di Jerez di martedì. È consapevole che non sarà veloce da un giorno all'altro.

Dopo un divieto di doping di quattro anni, Andrea Iannone è tornato in sella martedì nel sud della Spagna. Nel 2024 gareggerà per il team Go Eleven Ducati nel Campionato Mondiale Superbike. In passato, l'italiano ha corso per diverse squadre ufficiali nel Campionato del Mondo MotoGP. Per lui correre prima per un team privato è il passo giusto per il suo ritorno. "Dopo tanti anni, questo è un buon compromesso. Abbiamo un buon supporto da parte di Ducati e una squadra solida. La mia priorità era quella di tornare con la Ducati perché ho buoni rapporti con molte persone".

Il primo giorno di test a Jerez è stato anche il suo primo giorno di ritorno su una moto da corsa. Durante la sua sospensione ha guidato occasionalmente una moto da strada sulla pista, ma finora non ha avuto alcun contatto con una superbike. "Il mio feeling con la moto era come prima, ma sarà difficile tornare all'alto livello di allora", ha ammesso a SPEEDWEEK.com. "Oggi non avevamo molto tempo a disposizione. La priorità era godersi il tempo sulla moto. Abbiamo bisogno di più tempo per capire tutto. Al momento non stiamo nemmeno testando le gomme perché non siamo abbastanza lontani per farlo".

A causa della pioggia, il 34enne è rientrato ai box all'ora di pranzo e, su pista asciutta, il pilota Go-Eleven ha fatto registrare il suo giro più veloce in 1'41.922", perdendo ben due secondi rispetto al miglior tempo di Remy Gardner (GRT Yamaha). "Oggi le condizioni della pista erano critiche, metà bagnata e metà asciutta. C'erano molti punti bagnati nelle curve", ha spiegato Iannone. Per il secondo giorno di test spera in condizioni di asciutto. "Quando splenderà il sole, sarà ancora più interessante. In questo modo potremo spingere di più e raccogliere più informazioni".

Quali sono gli obiettivi di Iannone per i due giorni di test? "Vogliamo goderci il tempo e voglio riprendere confidenza con tutto".

Tempi SBK test Jerez, martedì (31 ottobre):

1° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1'39.837 min.

2° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6° Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7° Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11° Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13° Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429