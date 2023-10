Andrea Iannone (Ducati): De volta à pista de corrida

Andrea Iannone cumpriu a sua sentença e deu as primeiras voltas com a Go-Eleven Ducati no teste de Superbike em Jerez, na terça-feira. Ele está consciente de que não será rápido de um dia para o outro.

Depois de uma proibição de doping de quatro anos, Andrea Iannone voltou a sentar-se na sela na terça-feira, no sul de Espanha. Em 2024, vai competir pela equipa Go Eleven Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike. No passado, o italiano correu para várias equipas de fábrica no Campeonato do Mundo de MotoGP. Para ele, correr primeiro para uma equipa privada é o passo certo para o seu regresso. "Depois de tantos anos, este é um bom compromisso. Temos um bom apoio da Ducati e uma equipa sólida. A minha prioridade era voltar para a Ducati porque tenho boas relações com muitas pessoas de lá."

O primeiro dia de testes em Jerez foi também o seu primeiro dia de regresso a uma moto de corrida. Durante a sua suspensão, andou ocasionalmente com uma moto de estrada na pista de corrida, mas até agora não teve qualquer contacto com uma superbike. "As minhas sensações com a moto eram como antes, mas vai ser difícil voltar ao alto nível daquela altura", admitiu ao SPEEDWEEK.com. "Não tivemos muito tempo hoje. A prioridade era aproveitar o tempo em cima da mota. Precisamos de mais tempo para perceber tudo. De momento, também não estamos a testar pneus porque não estamos suficientemente longe para isso."

Devido à chuva, o piloto de 34 anos foi para as boxes à hora de almoço e numa pista seca o piloto da Go-Eleven registou 1m41,922s na sua volta mais rápida, perdendo uns bons dois segundos para o tempo mais rápido de Remy Gardner (GRT Yamaha). "Hoje o estado da pista era crítico, estava metade molhada, metade seca. Havia muitos pontos molhados nas curvas," disse Iannone. Para o segundo dia de testes, ele espera condições secas. "Quando o sol brilhar, será ainda mais interessante. Nessa altura, podemos esforçar-nos mais e recolher mais informações."

Quais são os objectivos de Iannone para os dois dias de testes? "Queremos aproveitar o tempo e quero sentir tudo de novo."

Teste de tempos SBK Jerez, Terça-feira (31 de outubro):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1m39,837s.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6º Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9º Garrett Gerloff (EUA), SBK, BMW, +1,356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429