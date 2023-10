Debut de Johnny Rea con Yamaha: "Ya me siento como en casa".

La pista de Jerez sólo estuvo seca por la mañana, y luego llovió ligeramente una y otra vez. Por ello, el norirlandés sólo dio doce vueltas, pero terminó el día en cuarto lugar, a casi medio segundo del mejor tiempo de su compañero de marca Remy Gardner.

"Tenía expectativas, luego por la mañana estaba nervioso de golpe", reveló Rea sus sensaciones. "De repente me preguntaba cómo se sentiría la moto y si podría ser rápido. Después de la primera salida estaba seguro de que cualquier pequeño pensamiento negativo o duda sobre cualquier cosa había desaparecido".

La sonrisa permanente en su rostro lo subraya: "Ya me siento como en casa sobre la R1", grabó el seis veces campeón del mundo. "Cuando estaba sentado en la moto en boxes, mi posición me parecía muy extraña. Luego salí del pit lane y toqué el asfalto con la rodilla en la curva 2. A partir de ese momento la moto era mía. Cambiamos algunas cosillas en el cockpit y ajustamos la palanca de cambios, salí tres veces y cada vez me sentía más cómodo".

Rea lo tiene claro: "Una moto es más manejable que la otra. Y estar a menos de un segundo del ritmo de carrera es normalmente bastante fácil para mí. Pero conseguir ser más rápido, ésa es la tarea difícil. Me gusta el carácter del motor de la Yamaha, la gran cantidad de par se adapta a mi estilo. La entrega de potencia es muy lineal y entiendo la moto. Está claro que mis predecesores hicieron un muy buen trabajo con esta moto, también los pilotos de pruebas y el departamento de desarrollo. El conjunto es muy bueno. Pero yo ya lo sabía porque a menudo iba detrás de esta moto. En la carrera del sábado, Locatelli me adelantó unas vueltas antes del final y me dije a mí mismo que esto es lo que quiero: una moto con la que también pueda rodar con menos esfuerzo al final de la carrera. Yo, en cambio, iba mucho más al límite. Ahora que he montado en la moto, entiendo por qué es así. Ahora entiendo por qué Toprak podía pilotar así y por qué Yamaha se guarda algo en la manga hacia el final de la carrera. Y eso sólo ha sido el principio, sólo he dado doce vueltas. Todo es muy positivo".

Times SBK test Jerez, martes (31 octubre):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1'39.837 mins.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0.197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0.269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0.465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6º Álvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9º Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15.Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429