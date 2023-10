Les débuts de Johnny Rea chez Yamaha : "Je me sens déjà chez moi".

Le circuit de Jerez n'a été sec que le matin, puis il a continué à pleuvoir légèrement. Le Nord-Irlandais n'a donc bouclé que douze tours, mais a terminé la journée en quatrième position, à une petite demi-seconde du meilleur temps de son collègue de marque Remy Gardner.

"J'avais des attentes et le matin, je me suis senti nerveux d'un seul coup", a confié Rea. "D'un seul coup, je me suis demandé comment je me sentirais sur la moto et si je pourrais être rapide. Après la première sortie, j'étais sûr que toute petite pensée négative ou tout doute sur quelque chose avait disparu".

Le sourire permanent sur son visage le souligne : "Je me sens déjà chez moi sur la R1", a constaté le sextuple champion du monde. "Lorsque j'étais assis sur la moto dans le box, ma position me semblait très étrange. Puis j'ai quitté la voie des stands et j'ai posé mon genou sur l'asphalte au virage 2 - à partir de là, c'était ma moto. Nous avons changé quelques petites choses dans le cockpit et ajusté le levier de vitesse, je suis sorti trois fois et je me suis senti plus à l'aise à chaque fois".

Rea sait que "l'une des motos est plus conviviale que l'autre. Et arriver à moins d'une seconde du rythme de la course est normalement assez facile pour moi. Mais aller plus vite, c'est la tâche la plus difficile. J'aime le caractère du moteur de la Yamaha, le couple élevé correspond à mon style. Le développement de la puissance est très linéaire et je comprends la moto. Il est certain que mes prédécesseurs ont fait du très bon travail sur cette moto, ainsi que les pilotes d'essai et le département de développement. Le package est très bon. Mais je le savais, car j'ai souvent couru derrière cette moto. Lors de la course de samedi, Locatelli m'a dépassé à quelques tours de la fin et je me suis dit que c'était exactement ce que je voulais : une moto avec laquelle je pouvais aussi rouler avec moins d'engagement en fin de course. Moi, j'étais beaucoup plus à la limite. Maintenant que j'ai piloté la moto, je comprends pourquoi il en est ainsi. Je comprends maintenant pourquoi Toprak a pu rouler comme ça et pourquoi Yamaha a encore quelque chose en réserve pour la fin de la course. Et ce n'était que le début, je n'ai fait que douze tours. Tout est très positif".

Temps du test SBK de Jerez, mardi (31 octobre) :

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429