Il debutto di Johnny Rea in Yamaha: "Mi sento già a casa".

La pista di Jerez era asciutta solo al mattino, poi si è ripetuta una leggera pioggia. Il nordirlandese ha quindi effettuato solo dodici giri, ma ha concluso la giornata al quarto posto, a quasi mezzo secondo dal miglior tempo del suo collega di marca Remy Gardner.

"Avevo delle aspettative, poi al mattino ero nervoso tutto insieme", ha rivelato Rea. "All'improvviso mi sono chiesto come si sarebbe sentita la moto e se sarei stato veloce. Dopo il primo giro ero sicuro che ogni piccolo pensiero negativo o dubbio su qualsiasi cosa fosse stato eliminato".

Il sorriso permanente sul suo volto lo sottolinea: "Mi sento già a casa sulla R1", ha dichiarato il sei volte campione del mondo. "Quando ero seduto sulla moto ai box, la mia posizione mi sembrava molto strana. Poi sono uscito dalla corsia dei box e ho appoggiato il ginocchio sull'asfalto alla curva 2. Da quel momento in poi la moto era mia. Abbiamo cambiato alcune piccole cose nell'abitacolo e regolato la leva del cambio, per tre volte sono uscito e ogni volta mi sentivo più a mio agio".

Rea sa che "una moto è più facile da usare dell'altra. E per me, di solito, è abbastanza facile arrivare a un secondo dal ritmo di gara. Ma diventare più veloce è il compito più difficile. Mi piace il carattere del motore della Yamaha, la coppia abbondante si adatta al mio stile. L'erogazione della potenza è molto lineare e capisco la moto. È chiaro che i miei predecessori hanno fatto un ottimo lavoro su questa moto, anche i collaudatori e il reparto sviluppo. Il pacchetto è molto buono. Ma io lo sapevo, perché spesso ho inseguito questa moto". Nella gara di sabato, Locatelli mi ha superato a pochi giri dalla fine e mi sono detto che questo è ciò che voglio: una moto con la quale posso anche guidare con meno sforzo a fine gara. Io, invece, ero molto più al limite. Ora che ho guidato la bici, capisco perché. Ora capisco perché Toprak può guidare in quel modo e perché la Yamaha ha un asso nella manica verso la fine della gara. E questo era solo l'inizio, ho fatto solo dodici giri. Tutto è molto positivo".

Tempi SBK test Jerez, martedì (31 ottobre):

1° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1'39.837 min.

2° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6° Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7° Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11° Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13° Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429