A estreia de Johnny Rea na Yamaha: "Já me sinto em casa".

A pista de Jerez só estava seca de manhã, mas depois voltou a chover um pouco. Por isso, o irlandês do norte só fez doze voltas, mas terminou o dia em quarto lugar, quase meio segundo atrás do melhor tempo do seu colega de marca Remy Gardner.

"Tinha expectativas e, de manhã, estava nervoso ao mesmo tempo", revelou Rea. "De repente, estava a pensar como é que a moto se iria sentir e se conseguiria ser rápido. Depois da primeira volta, tive a certeza de que todos os pequenos pensamentos negativos ou dúvidas sobre qualquer coisa estavam fora do caminho."

O sorriso permanente no seu rosto sublinha isso mesmo. "Já me sinto em casa na R1," registou o seis vezes campeão do mundo. "Quando estava sentado na mota nas boxes, a minha posição era muito estranha. Depois saí da via das boxes e bati com o joelho no asfalto na curva 2 - a partir daí a moto era minha. Mudámos algumas pequenas coisas no cockpit e ajustámos a alavanca das mudanças, saí três vezes e senti-me mais confortável de cada vez."

Rea sabe que "uma moto é mais fácil de usar do que a outra. E chegar a um segundo do ritmo de corrida é normalmente muito fácil para mim. Mas ser mais rápido, essa é a tarefa difícil. Gosto do carácter do motor da Yamaha, o grande binário adequa-se ao meu estilo. A entrega de potência é muito linear e eu compreendo a mota. É evidente que os meus antecessores fizeram um excelente trabalho com esta moto, bem como os pilotos de testes e o departamento de desenvolvimento. O conjunto é muito bom. Mas eu sabia disso porque andava muitas vezes atrás desta mota. Na corrida de sábado, Locatelli ultrapassou-me algumas voltas antes do fim e pensei para mim próprio que era isto que eu queria: uma mota com a qual também posso andar com menos esforço no final da corrida. Eu, pelo contrário, estava muito mais no limite. Agora que andei com a bicicleta, percebo porquê. Agora percebo porque é que o Toprak consegue andar assim e porque é que a Yamaha tem algo na manga no final da corrida. E isso foi apenas o começo, eu só fiz doze voltas. Tudo é muito positivo".

Teste Times SBK Jerez, Terça-feira (31 de outubro):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1m39,837s.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6º Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9º Garrett Gerloff (EUA), SBK, BMW, +1,356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429