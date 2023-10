Peso extra para Álvaro Bautista: No el día 1

Tres días después de que Álvaro Bautista se proclamara Campeón del Mundo de Superbike por segunda vez, ya se está preparando para la próxima temporada. Fue víctima de la superficie parcialmente mojada de la curva 13 en el primero de los dos días de test en Jerez. "No es fácil detectar estos sitios", admitió. "A mitad de la curva me incliné y me salí por detrás. Por suerte no tenía un highsider y estoy bien".

A diferencia de su nuevo compañero de equipo, el debutante Nicolo Bulega, el piloto de 38 años está aprovechando los días en Jerez para afrontar los inminentes cambios en el reglamento. En 2024, los pilotos que no alcancen el peso de referencia de 80 kg con el equipo completo tendrán que llevar lastre en la moto. "Queríamos probar las primeras carreras con más peso aquí", dijo a SPEEDWEEK.com. "Pero no ha sido posible debido a las condiciones meteorológicas. Veremos cómo son las condiciones el miércoles. La idea es poner algo de peso y ver qué se siente".

Muchos pilotos cambiaron de campamento, al contrario que en 2024, y competirán contra Bautista con otras máquinas el año que viene. "Aún no he tenido la oportunidad de verlas en pista", describe el piloto oficial de Ducati. Bautista también sabe que estos días de test tienen poca importancia. "Es el primer test. Habrá muchos cambios antes de la primera carrera. Tenemos que esperar al rendimiento en el último test de Australia. Entonces tendremos una evaluación más realista de lo fuerte que es la competencia".

Times SBK test Jerez, martes (31 octubre):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0.197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0.269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0.465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6º Álvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9º Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16º Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17º Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429