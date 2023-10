Poids supplémentaire pour Alvaro Bautista : pas le jour 1

Après avoir remporté le titre de champion du monde samedi dernier, Alvaro Bautista a entamé mardi les premiers tests de Superbike pour 2024. A Jerez, lui et l'équipe d'usine Ducati mettront l'accent sur l'augmentation du poids.

Trois jours après avoir été sacré champion du monde de Superbike pour la deuxième fois, Alvaro Bautista se prépare déjà pour la saison prochaine. Au virage 13, il a été victime du revêtement partiellement humide lors du premier des deux jours de test à Jerez. "Ce n'est pas facile de reconnaître ces endroits", a-t-il admis. "Vers le milieu du virage, je me suis penché et j'ai glissé sur l'arrière. Heureusement, je n'ai pas eu de highsider et je vais bien".

Contrairement à son nouveau coéquipier, le rookie Nicolo Bulega, le pilote de 38 ans profite de ces quelques jours à Jerez pour se confronter aux changements à venir du règlement. En 2024, les pilotes dont le poids est inférieur au poids de référence de 80 kg tout habillé devront mettre du lest sur leur moto. "Nous voulions essayer ici les premiers tours avec un poids accru", a-t-il expliqué à SPEEDWEEK.com. "Mais cela n'a pas été possible en raison des conditions météorologiques. Nous verrons quelles seront les conditions mercredi. L'idée est de mettre un peu de poids et de voir ce que ça donne".

Contrairement à 2024, de nombreux pilotes ont changé de camp et affronteront Bautista l'année prochaine sur d'autres machines. "Je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir en piste", a décrit le pilote d'usine Ducati. Bautista sait également que de telles journées d'essais n'ont que peu de valeur. "C'est le premier test. D'ici la première course, beaucoup de choses vont encore changer dans le peloton. Nous devons attendre les performances du dernier test en Australie. Nous aurons alors une estimation plus réaliste de la force de la concurrence".

Temps du test SBK Jerez, mardi (31 octobre) :

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17. Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429