Peso extra per Alvaro Bautista: non il giorno 1

Tre giorni dopo essere stato incoronato per la seconda volta Campione del Mondo Superbike, Alvaro Bautista si sta già preparando per la prossima stagione. Nel primo dei due giorni di test a Jerez è stato vittima della superficie parzialmente bagnata alla curva 13. "Non è facile individuare questi punti", ha ammesso. "Non è facile individuare questi punti", ha ammesso. "A metà curva mi sono piegato e sono scivolato dal retrotreno. Per fortuna non avevo un highsider e sto bene".

A differenza del suo nuovo compagno di squadra, il debuttante Nicolo Bulega, il 38enne sta sfruttando i giorni di Jerez per affrontare gli imminenti cambiamenti del regolamento. Nel 2024, i piloti che non superano il peso di riferimento di 80 kg con l'equipaggiamento completo, dovranno caricare la zavorra sulla moto. "Volevamo provare le prime corse con un peso maggiore", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "Ma non è stato possibile a causa del tempo. Vedremo come saranno le condizioni mercoledì. L'idea è di mettere un po' di peso e vedere come ci si sente".

Molti piloti hanno cambiato campo, a differenza del 2024, e l'anno prossimo gareggeranno contro Bautista con altre moto. "Non ho ancora avuto modo di vederle in pista", ha detto il pilota della Ducati. Bautista sa anche che questi giorni di test sono poco significativi. "È il primo test. Ci saranno molti cambiamenti in campo prima della prima gara. Dobbiamo aspettare le prestazioni dell'ultimo test in Australia. Poi avremo una valutazione più realistica di quanto sia forte la concorrenza".

Tempi SBK test Jerez, martedì (31 ottobre):

1° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6° Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7° Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11° Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13° Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16° Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17° Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429