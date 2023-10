Peso extra para Alvaro Bautista: Não no dia 1

Depois de ter conquistado o título do Campeonato do Mundo no passado sábado, Álvaro Bautista começou os primeiros testes de Superbike para 2024 na terça-feira e, em Jerez, ele e a equipa de fábrica da Ducati vão concentrar-se na adição de peso.

Três dias depois de Álvaro Bautista ter sido coroado Campeão do Mundo de Superbikes pela segunda vez, já está a preparar a próxima época. Ele foi vítima da superfície parcialmente molhada na curva 13 no primeiro dos dois dias de testes em Jerez. "Não é fácil encontrar estes sítios", admitiu. "A meio da curva inclinei-me e deslizei para fora da traseira. Felizmente, não tinha um highsider e estou bem."

Ao contrário do seu novo companheiro de equipa, o estreante Nicolo Bulega, o piloto de 38 anos está a usar os dias em Jerez para enfrentar as mudanças iminentes no livro de regras. Em 2024, os pilotos que estiverem abaixo do peso de referência de 80 kg com o equipamento completo terão de colocar lastro na mota. "Queríamos experimentar as primeiras corridas com um peso maior aqui", disse ao SPEEDWEEK.com. "Mas isso não foi possível devido às condições climatéricas. Vamos ver como estão as condições na quarta-feira. A ideia é colocar algum peso e ver como se sente."

Muitos pilotos mudaram de campo, ao contrário do que aconteceu em 2024, e vão competir com Bautista noutras máquinas no próximo ano. "Ainda não tive a oportunidade de os ver em pista", descreveu o piloto da Ducati. Bautista também sabe que esses dias de teste são de pouca importância. "É o primeiro teste. Haverá muitas mudanças na equipa antes da primeira corrida. Temos de esperar pelo desempenho no último teste na Austrália. Nessa altura teremos uma avaliação mais realista da força da concorrência."

Teste SBK de Jerez, Terça-feira (31 de outubro):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6º Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9º Garrett Gerloff (EUA), SBK, BMW, +1,356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16º Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17º Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429