De Ducati a Kawasaki: Bassani no da un paso atrás

Martes y miércoles, nueve equipos del Campeonato del Mundo de Superbike prueban en Jerez y preparan la temporada 2024. Hay mucho que ver, como el regreso de Andrea Iannone, el debut de Jonathan Rea en Yamaha y el estreno de su sucesor en Kawasaki, Axel Bassani, por citar sólo tres.

Cuando SPEEDWEEK.com se reunió con el italiano en el box del equipo oficial Kawasaki el martes por la tarde, el piloto de cabeza rizada estaba de muy buen humor, disfrutando claramente de su tiempo con el exitoso y en todos los aspectos muy profesional equipo Provec.

El hecho de que Axel perdiera casi dos segundos respecto al mejor tiempo de Remy Gardner (GRT Yamaha) es un asunto menor para Kawasaki en estos momentos. "Alex Lowes se está encargando de las innovaciones técnicas, Axel debería acostumbrarse a la moto y al equipo en los dos días", dijo el director del equipo Guim Roda.

Después de tres años sobre una Ducati Panigale V4R, que muchos expertos consideran la mejor moto de la parrilla, el cambio a Kawasaki no es fácil. "Esta moto es muy diferente", subraya Bassani. "Pero es una moto muy buena. Sólo he dado 25 vueltas, así que aún no se pueden sacar conclusiones. La pista tampoco estaba en buenas condiciones por el tiempo y no he forzado. Quería probar algunas cosas y encontrar la posición de conducción adecuada, es muy diferente a la Ducati. Cuando me sentí bien, empezamos a trabajar en la puesta a punto y en la electrónica".

"La salida ha sido buena", sonríe el piloto de 24 años, sexto en la general este año. "Claro que la Ducati es la mejor moto, ha ganado los dos últimos campeonatos del mundo. Pero me siento cómodo con esta moto y en este equipo. La gente del equipo es normal, ya me siento parte de la familia. Lo que es diferente para mí es que tengo que hablar inglés en los boxes, hasta ahora siempre podía hablar italiano".

Kawasaki ha puesto como jefe de equipo a Bassani al experimentadísimo holandés Marcel Duinker, excelente técnicamente y campeón del mundo con Tom Sykes en 2013.

Tiempos test SBK Jerez, martes (31 de octubre):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0.197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0.269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0.465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6º Álvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9º Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16º Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17º Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429