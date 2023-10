De Ducati à Kawasaki : pour Bassani, pas de retour en arrière

Mardi et mercredi, neuf équipes du championnat du monde de Superbike effectuent des essais à Jerez et se préparent pour la saison 2024. Il y a beaucoup à voir, comme le retour d'Andrea Iannone, les débuts de Jonathan Rea chez Yamaha et la première de son successeur chez Kawasaki, Axel Bassani, pour n'en citer que trois.

Mardi soir, lorsque SPEEDWEEK.com a rencontré l'Italien dans le box de l'équipe d'usine Kawasaki, il était de très bonne humeur, profitant visiblement de son temps au sein de l'équipe Provec, qui est très professionnelle à tous les niveaux.

Le fait qu'Axel ait perdu près de deux secondes sur le meilleur temps de Remy Gardner (GRT Yamaha) n'est pour l'instant qu'un détail pour Kawasaki. "Alex Lowes s'occupe des nouveautés techniques, Axel doit s'habituer à la moto et à l'équipe pendant ces deux jours", a déclaré le team manager Guim Roda.

Après trois années passées sur une Ducati Panigale V4R, que de nombreux experts considèrent comme la meilleure moto sur la grille de départ, le passage à Kawasaki n'est pas facile. "Cette moto est très différente", a souligné Bassani. "Mais c'est une très bonne moto. Je n'ai fait que 25 tours, on ne peut pas encore tirer de conclusions. La piste n'était pas non plus en bon état à cause de la météo et je n'ai pas poussé. Je voulais essayer quelques trucs et trouver la bonne position, qui est très différente de celle de la Ducati. Une fois que je me suis senti bien, nous avons commencé à travailler sur les réglages et l'électronique".

"Le début était bon", souriait le pilote de 24 ans, sixième du classement général cette année. "Bien sûr, la Ducati est la meilleure moto, ils ont gagné les deux derniers championnats du monde. Mais je me sens bien sur cette moto et dans cette équipe. Les gens de l'équipe sont tous normaux, je me sens déjà comme un membre de la famille. Ce qui est différent pour moi, c'est que je dois parler anglais dans le box, jusqu'à présent j'ai toujours pu parler italien".

Kawasaki a confié à Bassani le rôle de chef d'équipe au très expérimenté Néerlandais Marcel Duinker, qui est excellent sur le plan technique et qui a été champion du monde en 2013 avec Tom Sykes.

Temps des tests SBK Jerez, mardi (31 octobre) :

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16. Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17. Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429