Da Ducati a Kawasaki: nessun passo indietro per Bassani

Dopo tre anni come pilota privato Ducati, Axel Bassani è diventato pilota ufficiale nel Campionato Mondiale Superbike ed è stato acquistato dalla Kawasaki come successore di Jonathan Rea. I suoi commenti dopo la prima giornata di test.

Martedì e mercoledì nove squadre del Campionato Mondiale Superbike effettuano un test a Jerez e si preparano per la stagione 2024. Ci sono molte cose da vedere, come il ritorno di Andrea Iannone, il debutto di Jonathan Rea alla Yamaha e il debutto del suo successore alla Kawasaki, Axel Bassani, per citarne solo tre.

Quando SPEEDWEEK.com ha incontrato l'italiano nel box del team Kawasaki martedì sera, il riccioluto pilota era di buon umore e si godeva chiaramente il suo tempo con il team Provec, un team di successo e sotto tutti gli aspetti molto professionale.

Il fatto che Axel abbia perso quasi due secondi rispetto al miglior tempo di Remy Gardner (GRT Yamaha) è una questione secondaria per Kawasaki al momento. "Alex Lowes si sta occupando delle innovazioni tecniche, Axel dovrebbe abituarsi alla moto e alla squadra in questi due giorni", ha detto il team manager Guim Roda.

Dopo tre anni in sella alla Ducati Panigale V4R, che molti esperti considerano la migliore moto della griglia, il passaggio alla Kawasaki non è facile. "Questa moto è molto diversa", ha sottolineato Bassani. "Ma è una moto molto buona. Ho fatto solo 25 giri, quindi non si possono ancora trarre conclusioni. Anche la pista non era in buone condizioni a causa del tempo e non ho spinto. Volevo provare alcune cose e trovare la giusta posizione di guida, che è molto diversa da quella della Ducati. Quando mi sono sentito bene, abbiamo iniziato a lavorare sulla messa a punto e sull'elettronica".

"La partenza è stata buona", ha sorriso il 24enne, sesto in classifica generale quest'anno. "Certo, la Ducati è la moto migliore, ha vinto gli ultimi due campionati del mondo. Ma mi sento a mio agio su questa moto e in questa squadra. Le persone del team sono tutte normali, mi sento già parte della famiglia. La cosa diversa per me è che ai box devo parlare inglese, mentre finora potevo sempre parlare italiano".

La Kawasaki ha affidato a Bassani l'esperto olandese Marcel Duinker come capo equipaggio, che è tecnicamente eccellente ed è stato campione del mondo con Tom Sykes nel 2013.

Tempi SBK test Jerez, martedì (31 ottobre):

1° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6° Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7° Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11° Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13° Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16° Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17° Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429