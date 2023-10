Da Ducati à Kawasaki: nenhum passo atrás para Bassani

Depois de três anos como piloto privado da Ducati, Axel Bassani subiu a piloto de fábrica no Campeonato do Mundo de Superbike e foi comprado pela Kawasaki como sucessor de Jonathan Rea. Os seus comentários após o primeiro dia de testes.

Terça e quarta-feira, nove equipas do Campeonato do Mundo de Superbike testam em Jerez e preparam-se para a temporada de 2024. Há muito para ver, como o regresso de Andrea Iannone, a estreia de Jonathan Rea na Yamaha e a estreia do seu sucessor na Kawasaki, Axel Bassani, para citar apenas três.

Quando o SPEEDWEEK.com se encontrou com o italiano nas boxes da equipa de fábrica da Kawasaki, na terça-feira à noite, o piloto de cabelo encaracolado estava de bom humor, claramente a desfrutar do seu tempo com a bem sucedida e, em todos os aspectos, muito profissional equipa Provec.

O facto de Axel ter perdido quase dois segundos para o melhor tempo de Remy Gardner (GRT Yamaha) é uma questão menor para a Kawasaki neste momento. "Alex Lowes está a tratar das inovações técnicas, Axel deve habituar-se à moto e à equipa nos próximos dois dias", disse o chefe de equipa Guim Roda.

Depois de três anos com uma Ducati Panigale V4R, que muitos especialistas consideram a melhor moto da grelha, a mudança para a Kawasaki não é fácil. "Esta mota é muito diferente", sublinhou Bassani. "Mas é uma mota muito boa. Só fiz 25 voltas, por isso ainda não se pode tirar conclusões. A pista também não estava em boas condições devido às condições climatéricas e não forcei. Queria experimentar algumas coisas e encontrar a posição de condução correcta - é muito diferente da Ducati. Quando me senti bem, começámos a trabalhar na afinação e na eletrónica."

"O início foi bom," sorriu o piloto de 24 anos, sexto na geral este ano. "Claro que a Ducati é a melhor mota, ganhou os dois últimos campeonatos do mundo. Mas sinto-me confortável com esta moto e com esta equipa. As pessoas da equipa são todas normais, já me sinto como parte da família. O que é diferente para mim é o facto de ter de falar inglês nas boxes, até agora falava sempre em italiano."

A Kawasaki deu a Bassani o muito experiente holandês Marcel Duinker como chefe de equipa, que é tecnicamente excelente e foi campeão do mundo com Tom Sykes em 2013.

Teste de tempos SBK Jerez, terça-feira (31 de outubro):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6º Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9º Garrett Gerloff (EUA), SBK, BMW, +1,356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16º Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17º Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429