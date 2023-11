Championnat du monde SBK 2024 : Kawasaki mise sur un redémarrage total

Au lieu d'avoir une constante, Kawasaki a recomposé les équipes d'Alex Lowes et d'Axel Bassani pour le championnat du monde Superbike 2024. Leurs techniciens en chef, Pere Riba et Marcel Duinker, doivent changer leurs habitudes.

Après la perte du champion du monde record Jonathan Rea, Alex Lowes doit inévitablement prendre plus de responsabilités qu'auparavant. Car si l'Anglais connaît l'équipe et la ZX-10RR depuis quatre ans, il ne faut pas s'attendre à ce que la nouvelle recrue Axel Bassani donne la direction à suivre.

De manière quelque peu surprenante, l'équipe Provec Racing, qui se trouve derrière la présentation d'usine Kawasaki, a toutefois décidé de placer Lowes aux côtés de Pere Riba, l'actuel technicien en chef de Rea. Marcel Duinker, avec qui le pilote de 33 ans a passé les quatre dernières années, s'occupera du jeune Italien en 2024.

Il n'y a pas de différence qualitative entre les techniciens en chef. Sur le papier, Riba a certes remporté plus de titres et de courses avec l'Irlandais du Nord, mais Duinker a fait de la ZX-10R, autrefois moquée, un paquet de victoires et a également remporté de nombreuses courses avec Tom Sykes et le championnat du monde en 2013.

Au cours de l'hiver, les deux équipes devront toutefois s'adapter l'une à l'autre. C'est une chance, mais aussi un risque. Lors du test de Jerez mardi, les équipes nouvellement formées ont fait leurs débuts.

"Nous avons mis fin à une époque - neuf ans ensemble avec Johnny - et maintenant nous commençons un nouveau chapitre avec Alex. Au début, il y aura quelques différences, car ce sont deux personnes, pilotes et caractères différents, si bien qu'il me faudra certainement du temps pour comprendre comment je peux travailler avec Alex", est également conscient l'ancien pilote Riba. "Mais je suis très motivé par ce nouveau défi. Nous savons qu'Alex a une bonne vitesse et je vais faire de mon mieux, avec mes gars, pour tirer le meilleur de lui et améliorer le package. Il connaît la moto et l'équipe. Maintenant, nous commençons les tests hivernaux et l'objectif pour ces deux jours est d'apprendre à se connaître mutuellement et d'améliorer le package étape par étape".

D'un autre côté, son homologue des Pays-Bas regrette de ne plus s'occuper de Lowes, ce qui ne doit toutefois pas être interprété comme un rejet de Bassani.

"Ce fut un plaisir de travailler avec Alex toutes ces années et nous avons une bonne relation. Même s'il a déménagé, je suis sûr que cette bonne relation va perdurer", a déclaré Duinker. "Maintenant, nous entamons un nouveau chapitre avec Axel. Je l'ai rencontré pour la première fois l'autre jour et nous avons tout de suite eu une bonne discussion. Il est encore jeune, mais il a déjà de l'expérience, il est très compétitif et incroyablement motivé. Je suis sûr qu'il va nous faire passer à un niveau encore plus élevé chez KRT. Lors de ce test, nous franchirons une étape à la fois, mais j'ai hâte de commencer la saison 2024 avec lui".

Temps du test SBK Jerez, mardi (31 octobre) :

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429