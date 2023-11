Campionato mondiale SBK 2024: Kawasaki punta a un reboot totale

Dopo la perdita del campione del mondo Jonathan Rea, Alex Lowes deve inevitabilmente assumersi più responsabilità di prima. Infatti, mentre l'inglese conosce la squadra e la ZX-10RR da quattro anni, non ci si può aspettare che sia il nuovo arrivato Axel Bassani a fare da guida.

Un po' a sorpresa, tuttavia, il team Provec Racing dietro la Kawasaki factory entry ha deciso di affiancare Lowes al precedente capo tecnico di Rea, Pere Riba. Marcel Duinker, con cui il 33enne ha trascorso gli ultimi quattro anni, si occuperà del giovane italiano nel 2024.

Non c'è differenza qualitativa tra i capotecnici. Sulla carta, Riba ha vinto più titoli e gare con il nordirlandese, ma Duinker ha trasformato la ZX-10R, un tempo ridicolizzata, in un pacchetto vincente e ha vinto anche molte gare con Tom Sykes e il campionato del mondo nel 2013.

Durante l'inverno, tuttavia, entrambi i team dovranno riadattarsi l'uno all'altro. C'è un'opportunità, ma anche un rischio. Il test di Jerez di martedì ha visto il debutto delle nuove squadre.

"Abbiamo chiuso un'era - nove anni insieme a Johnny - e ora stiamo iniziando un nuovo capitolo con Alex. All'inizio ci saranno alcune differenze perché sono due persone, piloti e caratteri diversi, quindi sicuramente avrò bisogno del mio tempo per capire come lavorare con Alex", è consapevole l'ex pilota Riba. "Ma sono molto motivato da questa nuova sfida. Sappiamo che Alex ha una buona velocità e farò del mio meglio con i miei ragazzi per ottenere il meglio da lui e migliorare il pacchetto. Conosce la moto e la squadra. Ora iniziamo i test invernali e l'obiettivo di questi due giorni è quello di conoscerci e migliorare il pacchetto passo dopo passo".

D'altra parte, il suo omologo olandese si rammarica del fatto che non si occuperà più di Lowes, anche se questo non deve essere interpretato come un rifiuto di Bassani.

"È stato un piacere lavorare con Alex in questi anni e abbiamo un buon rapporto. Anche se si è trasferito, sono sicuro che questo buon rapporto continuerà", ha commentato Duinker. "Ora stiamo iniziando un nuovo capitolo con Axel. L'ho incontrato per la prima volta l'altro giorno e abbiamo avuto subito una bella conversazione. È ancora giovane, ma ha già esperienza, è molto competitivo e incredibilmente motivato. Sono sicuro che ci porterà a un livello ancora più alto nel KRT. In questo test faremo un passo alla volta, ma non vedo l'ora di iniziare la stagione 2024 con lui".

Tempi SBK Test Jerez, martedì (31 ottobre):

1° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6° Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7° Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11° Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13° Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429