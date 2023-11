Campeonato do Mundo de SBK de 2024: A Kawasaki aposta num reinício total

Em vez de ter uma constante, a Kawasaki remontou as equipas de Alex Lowes e Axel Bassani para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Os seus técnicos principais, Pere Riba e Marcel Duinker, terão de se habituar às coisas.

Após a perda do campeão do mundo Jonathan Rea, Alex Lowes tem inevitavelmente de assumir mais responsabilidades do que antes. Porque, embora o inglês conheça a equipa e a ZX-10RR há quatro anos, não se pode esperar que o recém-chegado Axel Bassani seja o líder.

De forma surpreendente, no entanto, a equipa Provec Racing por detrás da entrada de fábrica da Kawasaki decidiu colocar Lowes ao lado do anterior chefe técnico de Rea, Pere Riba. Marcel Duinker, com quem o piloto de 33 anos passou os últimos quatro anos, cuidará do jovem italiano em 2024.

Não existe qualquer diferença qualitativa entre os chefes técnicos. No papel, Riba ganhou mais títulos e corridas com o irlandês do norte, mas Duinker transformou a outrora ridicularizada ZX-10R num pacote vencedor e também ganhou muitas corridas com Tom Sykes e o campeonato do mundo em 2013.

No entanto, durante o inverno, ambas as equipas terão de se reajustar uma à outra. Há uma oportunidade por trás disso, mas também um risco. O teste de Jerez, na terça-feira, viu a estreia das equipas recém-formadas.

"Terminámos uma era - nove anos juntos com o Johnny - e agora estamos a começar um novo capítulo com o Alex. No início haverá algumas diferenças porque são duas pessoas, pilotos e personagens diferentes, por isso vou precisar do meu tempo para perceber como trabalhar com o Alex", diz o antigo piloto Riba. "Mas estou muito motivado com o novo desafio. Sabemos que o Alex tem boa velocidade e vou dar o meu melhor com os meus colegas para tirar o melhor partido dele e melhorar o pacote. Ele conhece a moto e a equipa. Agora começamos os testes de inverno e o objetivo para estes dois dias é conhecermo-nos e melhorar o pacote passo a passo."

Por outro lado, o seu homólogo holandês lamenta o facto de já não estar a tomar conta da Lowes, embora isto não deva ser entendido como uma rejeição de Bassani.

"Foi um prazer trabalhar com o Alex durante todos estes anos e temos uma boa relação. Apesar de ele se ter mudado, tenho a certeza de que esta boa relação vai continuar", comentou Duinker. "Agora estamos a começar um novo capítulo com o Axel. Encontrei-o pela primeira vez no outro dia e tivemos logo uma boa conversa. Ele ainda é jovem, mas já tem experiência, é muito competitivo e incrivelmente motivado. Tenho a certeza de que nos vai levar a um nível ainda mais elevado no KRT. Neste teste vamos dar um passo de cada vez, mas estou ansioso por começar a época de 2024 com ele."

Teste Times SBK Jerez, Terça-feira (31 de outubro):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6º Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9º Garrett Gerloff (EUA), SBK, BMW, +1,356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429