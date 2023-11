Scott Redding convencido: Bonovo BMW es la mejor opción

Tras dos años en el equipo Shaun Muir Racing (ROKiT BMW), Scott Redding ha hecho las maletas y se ha mudado a un box de Bonovo, donde seguirá pilotando la BMW M1000RR como compañero de equipo de Garrett Gerloff. El inglés toma el relevo en la moto y la tripulación de Loris Baz en el equipo alemán, que se cayó por el óxido para 2024.

Redding debutó en el nuevo entorno el martes en el test de Jerez. Como siguió lloviendo ligeramente, el piloto de 30 años, como la mayoría de los participantes, no dio muchas vueltas. "No llovía lo suficiente, la pista no estaba realmente mojada. Los neumáticos de lluvia se estropean rápidamente, pero con otros neumáticos el riesgo de caída es alto", lamentó Redding. "Si el miércoles está realmente mojado, trabajaré en la puesta a punto para lluvia. Pero preferiría que estuviera completamente seco. El problema es, como en el fin de semana de la carrera, que la pista se seca lentamente".

Más tiempo tuvo el subcampeón del mundo de 2020 para hacer amigos con su nuevo equipo. "El primer día con el equipo fue único y sorprendente. Nunca antes un equipo me había dado una bienvenida tan calurosa", expresó Redding con entusiasmo. "El ambiente es relajado y fácil, todo el mundo habla entre sí, incluso ambos lados del garaje entre sí - creo que eso es bueno. Siento que este ambiente se adapta mejor a mí y entrar en el invierno sabiendo eso me sienta bien. La moto y los colores son los mismos que antes, así que todo me resulta familiar. Son gente nueva, pero nos llevamos bien enseguida. A veces lleva un tiempo acostumbrarse a los demás, pero esta vez no".

Aunque Redding trabaja con la anterior tripulación de Baz en el equipo Bonovo, se llevó consigo a su ingeniero electrónico Niklas Winkler de SMR. "Para mí era importante seguir trabajando con Niklas. La electrónica de BMW es un poco más complicada que la de otros fabricantes, así que no quería trabajar con alguien que tuviera que aprender primero lo que me gusta o no", explicó el piloto de BMW.

Times SBK Test Jerez, martes (31 octubre):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0.197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0.269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0.465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6º Álvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9º Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15.Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429