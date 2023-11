Scott Redding est convaincu que Bonovo BMW est un meilleur choix

Après deux années passées au sein de l'équipe Shaun Muir Racing (ROKiT BMW), Scott Redding a fait ses valises et déménagé un box plus loin, chez Bonovo action, où il continuera à piloter la BMW M1000RR en tant que coéquipier de Garrett Gerloff. Dans l'équipe allemande, l'Anglais reprend la moto et l'équipage de Loris Baz, qui est passé à travers la rouille pour 2024.

Redding a fait ses débuts dans son nouvel environnement mardi lors du test de Jerez. Comme il pleuvait légèrement à plusieurs reprises, le pilote de 30 ans n'a pas fait beaucoup de tours, comme la plupart des participants. "Il n'a tout simplement pas assez plu, la piste n'était pas vraiment mouillée. Les pneus pluie se détériorent rapidement, mais avec d'autres pneus, le risque de chute est important", a regretté Redding. "Si c'est vraiment mouillé mercredi, je travaillerai sur les réglages pluie. Mais je préférerais qu'il fasse complètement sec. Le problème, comme lors du week-end de course, est que la piste ne sèche que lentement".

Le vice-champion du monde 2020 a donc eu d'autant plus de temps pour se familiariser avec sa nouvelle équipe. "La première journée avec l'équipe a été unique et surprenante. Je n'ai jamais été accueilli aussi chaleureusement par une équipe", a déclaré Redding avec enthousiasme. "L'atmosphère est détendue et décontractée, tout le monde se parle, y compris les deux côtés du garage - je trouve ça bien. J'ai l'impression que cet environnement me convient mieux et aborder l'hiver en sachant cela fait du bien. La moto et les couleurs sont les mêmes qu'avant, c'est pourquoi tout me semble familier. Ce sont de nouvelles personnes, mais nous nous sommes tout de suite bien entendus. Parfois, il faut un peu de temps pour s'habituer l'un à l'autre, mais pas cette fois".

Alors que Redding travaille au sein du team Bonovo avec l'équipe actuelle de Baz, il a emmené avec lui son ingénieur électronique Niklas Winkler de SMR. "Il était important pour moi de pouvoir continuer à travailler avec Niklas. L'électronique BMW est un peu plus compliquée que celle des autres constructeurs, je ne voulais donc pas travailler avec quelqu'un qui devait d'abord apprendre ce que j'aime ou n'aime pas", a expliqué le pilote BMW.

Temps du test SBK Jerez, mardi (31 octobre) :

1. Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39,837 min

2. Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec

3. Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4. Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5. Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6. Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7. Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8. Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9. Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1,356

10. Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11. Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12. Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13. Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14. Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15. Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429