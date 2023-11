Scott Redding è convinto: Bonovo BMW è la scelta migliore

Per Scott Redding, a prima vista, non cambierà molto per il Campionato Mondiale Superbike 2024 a Bonovo. L'inglese vede molte cose familiari, ma percepisce anche molti aspetti positivi nel team tedesco BMW.

Dopo due anni con il team Shaun Muir Racing (ROKiT BMW), Scott Redding ha fatto le valigie e si è trasferito in un box di Bonovo, dove continuerà a guidare la BMW M1000RR come compagno di squadra di Garrett Gerloff. L'inglese subentra con la moto e l'equipaggio a Loris Baz del team tedesco, che è caduto nella ruggine per il 2024.

Redding ha fatto il suo debutto nel nuovo ambiente martedì nel test di Jerez. Poiché ha continuato a piovere leggermente, il 30enne, come la maggior parte dei partecipanti, non ha fatto molti giri. "Non ha piovuto abbastanza, la pista non era davvero bagnata. I pneumatici da pioggia si rompono rapidamente, ma con altri pneumatici il rischio di cadere è alto", si è rammaricato Redding. "Se mercoledì sarà davvero bagnato, lavorerò sull'assetto da pioggia. Ma preferirei che fosse completamente asciutto. Il problema è che, come nel weekend di gara, la pista si asciuga lentamente".

Il secondo classificato del Campionato del Mondo 2020 ha avuto tutto il tempo di fare amicizia con il suo nuovo equipaggio. "Il primo giorno con la squadra è stato unico e sorprendente. Non sono mai stato accolto così calorosamente da una squadra prima d'ora", ha dichiarato Redding entusiasta. "L'atmosfera è rilassata e facile, tutti parlano tra di loro, anche i due lati del garage tra di loro - penso che questo sia positivo. Sento che questo ambiente mi si addice di più e andare verso l'inverno con questa consapevolezza è una bella sensazione. La moto e i colori sono gli stessi di prima, quindi tutto mi sembra familiare. Sono persone nuove, ma ci siamo trovati subito bene. A volte ci vuole un po' di tempo per abituarsi l'uno all'altro, ma non questa volta".

Mentre Redding lavora con il precedente equipaggio di Baz nel team Bonovo, ha portato con sé il suo ingegnere elettronico Niklas Winkler della SMR. "Per me era importante continuare a lavorare con Niklas. L'elettronica BMW è un po' più complicata rispetto a quella di altri costruttori, quindi non volevo lavorare con qualcuno che dovesse prima imparare cosa mi piace o non mi piace", ha spiegato il pilota BMW.

Tempi SBK Test Jerez, martedì (31 ottobre):

1° Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2° Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 sec.

3° Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4° Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5° Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0.468

6° Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0.727

7° Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1.153

8° Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1.181

9° Garrett Gerloff (USA), SBK, BMW, +1.356

10° Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1.392

11° Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1.407

12° Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1.496

13° Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1.964

14° Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2.085

15° Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2.458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4.320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4.429