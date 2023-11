Scott Redding convencido: a Bonovo BMW é a melhor escolha

Para Scott Redding, à primeira vista, não vai mudar muita coisa no Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 em Bonovo. O inglês vê muitas coisas familiares, mas também sente muitos aspectos positivos na equipa alemã da BMW.

Depois de dois anos com a equipa Shaun Muir Racing (ROKiT BMW), Scott Redding fez as malas e mudou-se para a ação da Bonovo, onde vai continuar a pilotar a BMW M1000RR como colega de equipa de Garrett Gerloff. O inglês assume a moto e a equipa de Loris Baz na equipa alemã, que caiu na ferrugem para 2024.

Redding fez a sua estreia no novo ambiente na terça-feira, no teste de Jerez. Como continuava a chover ligeiramente, o piloto de 30 anos, tal como a maioria dos participantes, não deu muitas voltas. "Não choveu o suficiente, a pista não estava realmente molhada. Os pneus de chuva avariam rapidamente, mas com outros pneus o risco de despiste é elevado", lamentou Redding. "Se a pista estiver realmente molhada na quarta-feira, vou trabalhar na configuração de chuva. Mas preferia que estivesse completamente seco. O problema é que, tal como no fim de semana da corrida, a pista seca muito lentamente."

O segundo classificado do Campeonato do Mundo de 2020 teve ainda mais tempo para fazer amizade com a sua nova equipa. "O primeiro dia com a equipa foi único e surpreendente. Nunca tinha sido recebido tão calorosamente por uma equipa", exprime Redding o seu entusiasmo. "O ambiente é descontraído e fácil, todos falam uns com os outros, até mesmo os dois lados da garagem uns com os outros - acho que isso é bom. Sinto que este ambiente se adapta melhor a mim e entrar no inverno sabendo isso é bom. A mota e as cores são as mesmas de antes, por isso tudo me parece familiar. São pessoas novas, mas demo-nos logo bem. Por vezes demora algum tempo a habituarmo-nos uns aos outros, mas desta vez não."

Embora Redding trabalhe com a anterior equipa de Baz na equipa Bonovo, levou consigo o seu engenheiro eletrónico Niklas Winkler da SMR. "Era importante para mim continuar a trabalhar com Niklas. A eletrónica da BMW é um pouco mais complicada do que a de outros fabricantes, por isso não queria trabalhar com alguém que tivesse de aprender primeiro o que eu gosto ou não gosto", explicou o piloto da BMW.

Teste Times SBK Jerez, Terça-feira (31 de outubro):

1º Remy Gardner (AUS), SBK, Yamaha, 1:39.837 min.

2º Michael Rinaldi (I), SBK, Ducati, +0,197 seg.

3º Domi Aegerter (CH), SBK, Yamaha, +0,269

4º Jonathan Rea (GB), SBK, Yamaha, +0,465

5º Stefan Bradl (D), MotoGP, Honda, +0,468

6º Alvaro Bautista (E), SBK, Ducati, +0,727

7º Lorenzo Savadori (I), MotoGP, Aprilia, +1,153

8º Michele Pirro (I), MotoGP, Ducati, +1,181

9º Garrett Gerloff (EUA), SBK, BMW, +1,356

10º Alex Lowes (GB), SBK, Kawasaki, +1,392

11º Nicolo Bulega (I), SBK, Ducati, +1,407

12º Scott Redding (GB), SBK, BMW, +1,496

13º Axel Bassani (I), SBK, Kawasaki, +1,964

14º Andrea Iannone (I), SBK, Ducati, +2,085

15º Bradley Ray (GB), SBK, Yamaha, +2,458

16.Adrian Huertas (E), SSP, Ducati, +4,320

17.Tarran Mackenzie (GB), SBK, Honda, +4,429