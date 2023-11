La nouvelle piste SBK de Cremona au calendrier pendant au moins 5 ans

Avant que le championnat du monde de Superbike 2024 ne fasse ses débuts sur le circuit de Crémone du 20 au 22 septembre, des travaux doivent encore être effectués sur le circuit et l'infrastructure, et l'homologation de la piste n'a pas encore été obtenue. Toutefois, il n'y a guère de doute quant à l'achèvement du projet dans les temps, car le directeur général Alessandro Canevarolo a déjà fait avancer le projet à la vitesse de l'éclair ces dernières années, malgré une période économique difficile.

Rien qu'en 2021, l'ensemble du circuit a été réasphalté et une nouvelle piste de karting adaptée au championnat du monde a été construite. Les modifications convenues dans les virages 11, 12 et 13 ainsi que l'allongement du circuit d'environ 90 mètres représentent en comparaison une dépense plutôt faible et ont déjà été partiellement entamées. Des travaux concernant les tribunes et un nouveau bâtiment, notamment pour la direction de la course, devraient bientôt être entrepris.

"Après les négociations, nous nous sommes immédiatement mis au travail afin d'apporter les modifications nécessaires à l'organisation du championnat du monde de Superbike. Ensemble, notre objectif est de créer un événement qui représente la région et l'Italie avec toutes ses valeurs", a déclaré Canevarolo. "L'objectif était clair pour moi lorsque je me suis lancé dans cette aventure il y a huit ans. Nous sommes partis d'un objectif lointain et nous avons affronté chaque moment avec beaucoup de volonté, de passion et d'engagement. C'est seulement ainsi que nous avons pu réaliser le rêve de voir une course du championnat du monde de Superbike sur notre circuit de Crémone".

Les fans de Superbike qui espèrent le retour de Monza ou d'Imola doivent se faire à l'idée que cela n'arrivera pas à moyen terme. En effet, Cremona et Misano sont pour l'instant des lieux de prédilection pour la Dorna en Italie. Un contrat a été conclu avec Cremona jusqu'en 2028, le deal avec Misano court jusqu'en 2026 inclus.

"L'intégration de Crémone dans notre calendrier représente une étape importante", a souligné le directeur du Superbike Gregorio Lavilla. "Nous voulons offrir aux fans un sport de course de première classe. Ce contrat de cinq ans est une preuve évidente de cet engagement sans faille et nous sommes impatients de porter ce site sur la scène mondiale".