La nuova pista Cremona SBK in calendario per almeno 5 anni

Imola non è presente nel calendario del campionato mondiale Superbike del 2024, ma Cremona sta per diventare la nuova sede del campionato mondiale di produzione. Il circuito, relativamente nuovo, è una delle speranze del promotore Dorna.

Prima del debutto del Campionato Mondiale Superbike 2024 sul Circuito di Cremona dal 20 al 22 settembre, devono ancora essere eseguiti lavori sulla pista e sulle infrastrutture, e l'omologazione del tracciato è ancora in sospeso. Tuttavia, ci sono pochi dubbi sul fatto che il progetto sarà completato in tempo, dato che l'amministratore delegato Alessandro Canevarolo ha portato avanti il progetto alla velocità della luce negli ultimi anni, nonostante il difficile periodo economico.

Solo nel 2021 è stato riasfaltato l'intero tracciato ed è stata costruita una nuova pista per kart conforme al campionato mondiale. Le modifiche concordate alle curve 11, 12 e 13 e l'ampliamento della pista di circa 90 metri sono relativamente minori in confronto e sono già state parzialmente affrontate. I lavori per le tribune e per un nuovo edificio, anche per il controllo di gara, inizieranno presto.

"Dopo le trattative, ci siamo subito messi al lavoro per apportare le modifiche necessarie all'organizzazione del Campionato Mondiale Superbike. Insieme, il nostro obiettivo è creare un evento che rappresenti la regione e l'Italia con tutti i suoi valori", ha dichiarato Canevarolo. "Quando ho intrapreso questa avventura, otto anni fa, avevo ben chiaro l'obiettivo. Siamo partiti con un obiettivo a lungo termine e abbiamo affrontato ogni momento con grande determinazione, passione e impegno. Solo così avremmo potuto realizzare il sogno di vedere una gara del Campionato Mondiale Superbike sul nostro circuito di Cremona".

Gli appassionati di Superbike che sperano in un ritorno di Monza o Imola devono abituarsi all'idea che ciò non avverrà nel medio termine. Per il momento, Cremona e Misano sono le sedi della Dorna in Italia. Con Cremona è stato firmato un contratto fino al 2028, mentre l'accordo con Misano è valido fino al 2026 compreso.

"L'inserimento di Cremona nel nostro calendario è una pietra miliare", ha sottolineato il direttore della Superbike Gregorio Lavilla. "Vogliamo offrire ai tifosi gare di prima classe. Il contratto quinquennale è la prova evidente di questo impegno costante e non vediamo l'ora di portare questo circuito sulla scena mondiale".