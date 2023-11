Nova pista de SBK de Cremona no calendário durante pelo menos 5 anos

Imola está ausente do calendário do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024, mas Cremona está a avançar como o novo local para o campeonato mundial de produção. O circuito, relativamente novo, é uma das esperanças do promotor Dorna.

Antes da estreia do Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 no Circuito de Cremona, de 20 a 22 de setembro, ainda é necessário realizar trabalhos na pista de corrida e nas infra-estruturas, estando ainda pendente a homologação da pista. No entanto, há poucas dúvidas de que o projeto será concluído a tempo, uma vez que o Diretor-Geral Alessandro Canevarolo tem vindo a avançar com o projeto à velocidade da luz nos últimos anos, apesar dos tempos económicos difíceis.

Só em 2021, toda a pista de corrida foi repavimentada e foi construída uma nova pista de karting compatível com o campeonato mundial. As alterações acordadas para as curvas 11, 12 e 13, bem como a extensão da pista em cerca de 90 metros, são relativamente pequenas em comparação e já foram parcialmente efectuadas. As obras nas bancadas e num novo edifício, incluindo o controlo da corrida, deverão começar em breve.

"Após as negociações, começámos imediatamente a trabalhar para fazer as alterações necessárias para a organização do Campeonato do Mundo de Superbike. Em conjunto, o nosso objetivo é criar um evento que represente a região e a Itália com todos os seus valores", afirmou Canevarolo. "Eu tinha o objetivo claramente em mente quando embarquei nesta aventura há oito anos. Começámos com um objetivo a longo prazo e enfrentámos cada momento com grande determinação, paixão e empenho. Esta era a única forma de realizarmos o nosso sonho de ver uma corrida do Campeonato do Mundo de Superbike no nosso circuito de Cremona."

Os fãs das Superbike que esperam um regresso de Monza ou Imola devem habituar-se à ideia de que tal não acontecerá a médio prazo. Para já, Cremona e Misano são os locais de prova da Dorna em Itália. Foi assinado um contrato com Cremona até 2028, enquanto o acordo com Misano vai até 2026 inclusive.

"A inclusão de Cremona no nosso calendário é um marco", sublinhou o Diretor da Superbike, Gregorio Lavilla. "Queremos oferecer aos fãs corridas de primeira classe. O contrato de cinco anos é uma prova clara deste compromisso inabalável e estamos ansiosos por trazer este local para o palco global."