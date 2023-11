Nicolò Bulega (24) necesita experiencia con la Ducati V4R

Nicolò Bulega, Campeón del Mundo de Supersport, pasa al Campeonato del Mundo de Superbike 2024 como compañero de equipo de Álvaro Bautista. El debutante no rodó mucho en la primera jornada de entrenamientos en Jerez.

Nicolò Bulega coronó el Campeonato del Mundo de Supersport de este año con una doble victoria en la final de Jerez, y dos días después el piloto de 24 años tuvo su primer día de trabajo oficial como piloto de Superbike. Después de que el italiano ya probara la V4R con el equipo de pruebas durante el año, se convertirá en compañero de equipo del campeón del mundo Álvaro Bautista en el Aruba.it Ducati en 2024.

Bulega tuvo que abandonar antes de tiempo su debut con el equipo oficial debido a la lluvia, aunque cada kilómetro sobre la moto habría sido importante. En su lugar, sólo dio 20 vueltas. "Las primeras impresiones con la moto fueron muy buenas. Todo me pareció excelente", explicó el Campeón del Mundo de Supersport. "Ha sido un medio día muy ajetreado, aunque no he dado muchas vueltas. Ahora necesito mucho tiempo sobre la moto".

En el Campeonato del Mundo de Supersport, Bulega pilotó la Ducati V2, de carácter bastante diferente a la V4R, que tiene genes de MotoGP. "Se trata de acostumbrarme a la moto. Necesito entender cómo funciona el motor, la suspensión y los frenos", dijo a SPEEDWEEK.com. "La electrónica es completamente diferente y el motor tiene mucha más potencia a la que tengo que acostumbrarme. Por ahora, sólo necesito pilotar mucho e intentar divertirme".

Para la segunda jornada, el piloto de Ducati espera que las condiciones sean de seco.