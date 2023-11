Nicolò Bulega (24 ans) a besoin d'expérience au guidon d'une Ducati V4R

Nicolò Bulega a couronné sa victoire en championnat du monde Supersport cette année par un doublé lors de la finale à Jerez. Deux jours plus tard, le pilote de 24 ans a effectué sa première journée de travail officielle en tant que pilote Superbike. Après avoir eu un avant-goût de la V4R avec l'équipe d'essai pendant l'année, l'Italien sera le coéquipier du champion du monde Álvaro Bautista chez Aruba.it Ducati en 2024.

Bulega a dû interrompre prématurément ses débuts dans l'équipe d'usine en raison de la pluie, alors que chaque kilomètre sur la moto serait important. Au lieu de cela, il n'a effectué que 20 tours. "Les premières impressions avec la moto étaient très bonnes. Tout semblait excellent", a expliqué le champion du monde Supersport. "C'était une demi-journée fatigante, même si je n'ai pas fait beaucoup de tours. J'ai simplement besoin de beaucoup de temps sur la moto maintenant".

En Championnat du monde Supersport, Bulega a piloté la Ducati V2, dont le caractère est très différent de celui de la V4R, dotée de gènes MotoGP. "Il s'agit de m'habituer à la moto. Je dois comprendre comment fonctionnent le moteur, le châssis et les freins", a-t-il confié à SPEEDWEEK.com. "L'électronique est très différente et le moteur a beaucoup plus de puissance à laquelle je dois m'habituer. Pour commencer, je dois juste rouler beaucoup et essayer de prendre du plaisir".

Pour le deuxième jour, le pilote Ducati espère que les conditions seront sèches.