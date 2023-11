Nicolò Bulega (24) ha bisogno di esperienza di guida con la Ducati V4R

Il campione del mondo Supersport Nicolò Bulega passa al campionato mondiale Superbike 2024 come compagno di squadra di Álvaro Bautista. Il debuttante non ha girato molto nella prima giornata di test a Jerez.

Nicolò Bulega ha coronato la vittoria del Campionato Mondiale Supersport di quest'anno con una doppia vittoria nella finale di Jerez, e due giorni dopo il 24enne ha avuto il suo primo giorno di lavoro ufficiale come pilota Superbike. Dopo aver già provato la V4R con il test team durante l'anno, l'italiano diventerà compagno di squadra del campione del mondo Álvaro Bautista in Aruba.it Ducati nel 2024.

Bulega ha dovuto abbandonare in anticipo il suo debutto con il team ufficiale a causa della pioggia, anche se ogni chilometro in sella alla moto sarebbe stato importante. Invece, ha percorso solo 20 giri. "Le prime impressioni con la moto sono state molto buone. Tutto è stato eccellente", ha spiegato il campione del mondo Supersport. "È stata una mezza giornata intensa, anche se non ho fatto molti giri. Ora ho bisogno di molto tempo sulla moto".

Nel Campionato del Mondo Supersport, Bulega ha guidato la Ducati V2, che ha un carattere molto diverso dalla V4R, che ha i geni della MotoGP. "Si tratta di abituarsi alla moto. Devo capire come funzionano il motore, le sospensioni e i freni", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "L'elettronica è completamente diversa e il motore ha una potenza molto maggiore a cui devo abituarmi. Per ora devo solo guidare molto e cercare di divertirmi".

Per il secondo giorno, il pilota della Ducati spera in condizioni di asciutto.