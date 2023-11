Nicolò Bulega (24) precisa de experiência de condução com a Ducati V4R

O Campeão do Mundo de Supersport, Nicolò Bulega, sobe ao Campeonato do Mundo de Superbike de 2024 como companheiro de equipa de Álvaro Bautista. O estreante não conseguiu rodar muito no primeiro dia de testes em Jerez.

Nicolò Bulega coroou a conquista do Campeonato do Mundo de Supersport deste ano com uma dupla vitória na final em Jerez e, dois dias depois, o jovem de 24 anos teve o seu primeiro dia de trabalho oficial como piloto de Superbike. Depois de já ter experimentado a V4R com a equipa de testes durante o ano, o italiano será companheiro de equipa do campeão do mundo Álvaro Bautista na Aruba.it Ducati em 2024.

Bulega teve de abandonar cedo a sua estreia com a equipa de fábrica devido à chuva, embora cada quilómetro na moto tivesse sido importante. Em vez disso, fez apenas 20 voltas. "As primeiras impressões com a mota foram muito boas. Tudo me pareceu excelente," explicou o Campeão do Mundo de Supersport. "Foi um meio dia atarefado, embora não tenha feito muitas voltas. Só preciso de muito tempo na moto agora."

No Campeonato do Mundo de Supersport, Bulega pilotou a Ducati V2, que tem um carácter bastante diferente da V4R, que tem genes de MotoGP. "Trata-se de me habituar à moto. Tenho de perceber como funciona o motor, a suspensão e os travões", disse ao SPEEDWEEK.com. "A eletrónica é completamente diferente e o motor tem muito mais potência a que tenho de me habituar. Por agora, só preciso de rodar muito e tentar divertir-me."

Para o segundo dia, o piloto da Ducati espera que as condições sejam secas.