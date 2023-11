Domi Aegerter se muestra crítico con el calendario del Campeonato del Mundo de SBK de 2024

El 26 de octubre, la FIM publicó el calendario provisional del Campeonato del Mundo de Superbike 2024. Mientras que la temporada pasada se habían previsto tres carreras en el extranjero (el final original en Argentina se canceló en julio y se sustituyó por Jerez), el inicio de la temporada en Australia será el único fin de semana de carreras fuera de Europa el año que viene.

El piloto suizo Dominique Aegerter se mostró decepcionado con el calendario. "Hay muchos circuitos bonitos fuera de Europa que me gustaría tener en el calendario", declaró con pesar el piloto de 33 años. "Cuando alguien como yo ha corrido allí durante diez años, los echas de menos después de tres años. Ahora sólo queda el fantástico circuito de Phillip Island. Esperaba más carreras en el extranjero, y habría disfrutado de dos o tres citas más".

Desde el punto de vista del piloto suizo, el comienzo temprano y las interrupciones de varias semanas en la primera mitad de la temporada también son problemáticos. "La temporada empieza muy pronto, en febrero, después de sólo tres meses de preparación", explica. "Hay un paréntesis de hasta siete semanas entre carrera y carrera. En Suiza no hay circuitos, así que es difícil mantener el ritmo. Sólo en caso de lesión serían útiles las largas pausas".

En 2021 y 2022, el piloto de Yamaha compitió en los Campeonatos del Mundo de MotoE y Supersport al mismo tiempo. "Cuando corría MotoE al mismo tiempo, a veces me alegraba de tener un fin de semana libre. Pero este año... no me aburriré, pero echaré de menos las carreras. También necesito más tiempo sobre la moto para entenderla bien", confesó el piloto de Yamaha. "Este año probamos en Misano y Barcelona y allí hicimos carreras fuertes. Donde no estuvimos probando, las cosas no fueron especialmente bien a veces".

Las doce carreras anunciadas no satisfacen al piloto suizo de Yamaha. Concluyó su decepción con una última esperanza. "Quizá cambien algo en el calendario. Pero no lo sé".