Domi Aegerter critique le calendrier du championnat du monde SBK 2024

Le 26 octobre, la FIM a publié le calendrier provisoire du championnat du monde de Superbike 2024. Si trois courses outre-mer étaient prévues la saison dernière (la finale initiale en Argentine a été annulée en juillet et remplacée par Jerez), le coup d'envoi de la saison en Australie sera l'année prochaine le seul week-end de course hors d'Europe.

Le Suisse Dominique Aegerter s'est dit déçu par le calendrier. "Il y a tellement de beaux circuits en dehors de l'Europe que j'aimerais avoir au calendrier", a regretté le pilote de 33 ans. "Quand quelqu'un comme moi y a couru pendant dix ans, ils nous manquent au bout de trois ans. Maintenant, il ne reste que le fantastique circuit de Phillip Island. Je m'attendais à plus de courses outre-mer, de plus, deux ou trois meetings de plus m'auraient fait plaisir".

Du point de vue du Suisse, le début précoce et les interruptions parfois de plusieurs semaines durant la première moitié de la saison sont également problématiques. "Après seulement trois mois de préparation, la saison commence très tôt en février", a-t-il expliqué. "Entre les courses, on a jusqu'à sept semaines de pause. En Suisse, nous n'avons pas de circuit, il est donc difficile de garder le rythme. Ce n'est qu'en cas de blessure que ces longues pauses seraient utiles".

En 2021 et 2022, le pilote Yamaha a disputé simultanément le MotoE et le championnat du monde Supersport. "Lorsque je courais en parallèle le MotoE, j'étais parfois content d'avoir un week-end de libre. Mais cette année ... je ne vais pas m'ennuyer, mais le racing va me manquer. J'ai aussi besoin de plus de temps sur la moto pour bien la comprendre", a avoué le pilote Yamaha. "Cette année, nous avons fait des essais à Misano et à Barcelone et nous y avons fait de belles courses. Là où nous n'étions pas allés faire des tests, cela ne s'est parfois pas très bien passé".

Les douze courses annoncées ne satisfont pas le pilote suisse de Yamaha. Il conclut sa déception par un dernier espoir. "Peut-être qu'ils changeront encore quelque chose au calendrier. Mais je ne sais pas".