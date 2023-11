Domi Aegerter fa un bilancio critico del calendario del Campionato del Mondo SBK 2024

Il 26 ottobre la FIM ha pubblicato il calendario provvisorio del Campionato Mondiale Superbike 2024. Mentre per la scorsa stagione erano previste tre gare all'estero (la finale originaria in Argentina è stata cancellata a luglio e sostituita da Jerez), l'apertura della stagione in Australia sarà l'unico weekend di gara fuori dall'Europa il prossimo anno.

Il pilota svizzero Dominique Aegerter è rimasto deluso dal calendario. "Ci sono così tante belle piste fuori dall'Europa che mi piacerebbe avere in calendario", ha detto con rammarico il 33enne. "Quando uno come me ci ha corso per dieci anni, dopo tre anni ne senti la mancanza. Ora è rimasto solo il fantastico circuito di Phillip Island. Mi aspettavo più gare all'estero e mi sarei goduto altri due o tre incontri".

Dal punto di vista del pilota svizzero, anche l'inizio anticipato e le interruzioni di diverse settimane nella prima metà della stagione sono problematici. "La stagione inizia molto presto, a febbraio, dopo appena tre mesi di preparazione", ha spiegato. "Ci sono fino a sette settimane di pausa tra una gara e l'altra. In Svizzera non abbiamo piste da corsa, quindi è difficile mantenere il ritmo. Solo in caso di infortunio le lunghe pause sarebbero utili".

Nel 2021 e nel 2022, il pilota della Yamaha ha partecipato contemporaneamente ai campionati mondiali MotoE e Supersport. "Quando gareggiavo contemporaneamente in MotoE, a volte ero contento di avere un weekend libero. Ma quest'anno... non mi annoierò, ma mi mancheranno le gare. Ho anche bisogno di più tempo sulla moto per capirla bene", ha confessato il pilota della Yamaha. "Quest'anno abbiamo fatto dei test a Misano e a Barcellona e lì abbiamo fatto delle belle gare. Dove non abbiamo fatto i test, le cose non sono andate particolarmente bene".

Le dodici gare annunciate non soddisfano il pilota svizzero della Yamaha. Ha concluso la sua delusione con un'ultima speranza. "Forse cambieranno qualcosa nel calendario. Ma non lo so".