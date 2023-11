Domi Aegerter tem uma visão crítica do calendário do Campeonato do Mundo de SBK de 2024

O piloto da Yamaha Dominique Aegerter considera o calendário provisório do Campeonato do Mundo de Superbike 24 preocupante. O piloto suíço critica a escolha e o número de pistas de corrida, bem como os longos intervalos entre os encontros.

A 26 de outubro, a FIM publicou o calendário provisório para o Campeonato do Mundo de Superbike de 2024. Embora estivessem previstas três corridas no estrangeiro para a época passada (a final original na Argentina foi cancelada em julho e substituída por Jerez), a abertura da época na Austrália será o único fim de semana de corrida fora da Europa no próximo ano.

O piloto suíço Dominique Aegerter ficou desiludido com o calendário. "Há tantas pistas bonitas fora da Europa que eu gostaria de ter no calendário", lamentou o piloto de 33 anos. "Quando alguém como eu anda lá há dez anos, sente-se falta delas ao fim de três anos. Agora só resta o fantástico circuito de Phillip Island. Esperava mais corridas no estrangeiro e teria gostado de mais dois ou três encontros."

Do ponto de vista do piloto suíço, o início precoce e as interrupções de várias semanas na primeira metade da época também são problemáticos. "A época começa muito cedo, em fevereiro, depois de apenas três meses de preparação", explicou. "Temos um intervalo de até sete semanas entre as corridas. Não temos pistas de corrida na Suíça, por isso é difícil manter o ritmo. Só no caso de uma lesão é que as longas pausas seriam úteis."

Em 2021 e 2022, o piloto da Yamaha competiu nos Campeonatos Mundiais de MotoE e Supersport ao mesmo tempo. "Quando eu estava correndo MotoE ao mesmo tempo, às vezes ficava feliz por ter um fim de semana de folga. Mas este ano... não me vou aborrecer, mas vou sentir falta das corridas. Também preciso de mais tempo com a moto para a compreender bem", confessou o piloto da Yamaha. "Este ano testámos em Misano e Barcelona e tivemos corridas fortes. Onde não estávamos a testar, as coisas não correram particularmente bem em alguns momentos."

As doze corridas anunciadas não satisfazem o piloto suíço da Yamaha. Ele concluiu a sua desilusão com uma última esperança. "Talvez eles mudem alguma coisa no calendário. Mas eu não sei."