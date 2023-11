Ce que Danilo Petrucci a dû apprendre en tant que débutant en SBK

Septième du championnat du monde, Danilo Petrucci est le meilleur rookie du championnat du monde Superbike 2023. Il n'a manqué que 21 points à l'Italien pour terminer la saison en tant que meilleur pilote privé. En tant qu'ancien pilote de MotoGP, l'homme de 33 ans ne peut pas être considéré comme un débutant, mais il a dû apprendre beaucoup de choses nouvelles au cours de sa première saison.

"J'ai appris quelques leçons", a admis le pilote Ducati lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "En début de course, je dois être plus agressif. Je n'étais pas habitué à devoir effectuer autant de dépassements juste après le départ. Jusqu'à présent, j'étais habitué à des courses plus longues, qu'il fallait gérer. Ici, avec ces pilotes et ces pneus, il faut être plus agressif. Pour moi, c'est un honneur de pouvoir me battre contre des pilotes et des talents aussi forts".

"J'ai hâte d'être à la prochaine saison. Nos réglages de base fonctionnent désormais assez bien partout. Le set-up du premier test hivernal il y a un an et celui d'aujourd'hui sont complètement différents", a encore raconté Petrucci. "Nous avons une idée de la raison pour laquelle j'ai des problèmes avec les pneus tendres et les pneus frais. Parfois, c'est aussi le poids qui fait que les pneus ne fonctionnent pas. Je pense qu'avec quelques petits ajustements, nous pourrons être constamment dans le top 5 la saison prochaine, ce qui sera notre objectif".

Si Petrucci a d'abord hésité avec le championnat du monde Superbike, la signature de sa prolongation de contrat avec le team Barni pour 2024 lui a été facile. "Je suis heureux dans le paddock Superbike", a assuré le vétéran. "Il y a un an, je n'étais pas sûr que ce serait comme avant. Après le MotoGP, j'ai fait le Dakar et le MotoAmerica et j'ai douté d'avoir encore le rythme nécessaire pour un championnat du monde - et puis les résultats étaient si mauvais. J'étais déçu, mais aujourd'hui je suis satisfait de pouvoir rivaliser avec des champions du monde et on peut en être fier".