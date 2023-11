Cosa ha dovuto imparare Danilo Petrucci come debuttante in SBK

Con il settimo posto nel Campionato del Mondo, Danilo Petrucci è il miglior esordiente del Campionato del Mondo Superbike 2023; all'italiano sono mancati solo 21 punti per concludere la stagione come miglior pilota privato. Come ex pilota di MotoGP, il 33enne non può certo essere descritto come un completo principiante, ma Petrucci ha comunque dovuto affrontare molte novità nella sua prima stagione.

"Ho imparato alcune lezioni", ha ammesso il pilota della Ducati in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Devo essere più aggressivo all'inizio della gara. Non ero abituato a dover fare così tante manovre di sorpasso subito dopo la partenza. Finora ero abituato a gare più lunghe che dovevo organizzare da solo. Qui, con questi piloti e questi pneumatici, bisogna essere più aggressivi. È un onore per me poter lottare contro piloti così forti e talentuosi".

"Non vedo l'ora che arrivi la prossima stagione. Il nostro assetto di base ora funziona abbastanza bene ovunque. L'assetto dei primi test invernali di un anno fa e quello di oggi sono completamente diversi", ha proseguito Petrucci. "Abbiamo un'idea del perché ho problemi con le gomme morbide e fresche. A volte è anche a causa del peso che le gomme non funzionano. Credo che con qualche piccolo aggiustamento potremo rientrare costantemente nella top five la prossima stagione: questo sarà il nostro obiettivo".

Sebbene Petrucci abbia inizialmente faticato nel campionato mondiale Superbike, è stato facile per lui firmare il prolungamento del contratto con il team Barni per il 2024. "Sono felice nel paddock della Superbike", ha assicurato il veterano. "Un anno fa non ero sicuro che sarebbe stato lo stesso. Dopo la MotoGP, ho corso la Dakar e la MotoAmerica e dubitavo di avere ancora il ritmo necessario per un campionato del mondo - e poi i risultati sono stati così negativi. Ero deluso, ma oggi sono soddisfatto di poter tenere il passo dei campioni del mondo e questo è qualcosa di cui essere orgogliosi".