O que Danilo Petrucci teve de aprender enquanto estreante nas SBK

Em sétimo lugar no Campeonato do Mundo, Danilo Petrucci é o melhor estreante no Campeonato do Mundo de Superbike de 2023; o italiano ficou a apenas 21 pontos de terminar a época como o melhor piloto privado. Como ex-piloto de MotoGP, o piloto de 33 anos não pode certamente ser descrito como um completo principiante, mas Petrucci ainda teve de lidar com muitas coisas novas na sua primeira época.

"Aprendi algumas lições", admitiu o piloto da Ducati numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "Tenho de ser mais agressivo no início da corrida. Não estava habituado a ter de fazer tantas manobras de ultrapassagem logo após a partida. Até agora, estava habituado a corridas mais longas que tínhamos de organizar nós próprios. Aqui, com estes pilotos e pneus, temos de ser mais agressivos. É uma honra para mim poder lutar contra pilotos tão fortes e tão talentosos."

"Mal posso esperar pela próxima época. A nossa configuração de base está agora a funcionar muito bem em todo o lado. A afinação do primeiro teste de inverno, há um ano, e a de hoje é completamente diferente", continuou Petrucci. "Temos uma ideia porque é que tenho problemas com os pneus macios e com os pneus novos. Por vezes, é também por causa do peso que os pneus não funcionam. Penso que com alguns pequenos ajustes, podemos rodar consistentemente entre os cinco primeiros na próxima temporada - esse será o nosso objetivo."

Embora Petrucci tenha tido dificuldades no início do Campeonato do Mundo de Superbike, foi fácil para ele assinar a extensão do contrato com a equipa Barni para 2024. "Estou feliz no paddock de Superbike", assegurou o veterano. "Há um ano atrás, não tinha a certeza se seria a mesma coisa. Depois do MotoGP, corri no Dakar e no MotoAmerica e duvidei que ainda tivesse o ritmo necessário para um campeonato do mundo - e depois os resultados foram tão maus. Fiquei desiludido, mas hoje estou satisfeito por poder acompanhar os campeões do mundo e isso é algo de que me devo orgulhar."