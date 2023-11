Análisis Ducati: El choque con la superbike más peligroso

El bicampeón del mundo de Superbike, Álvaro Bautista, el piloto más ligero de la categoría, siempre se ha manifestado en contra de un peso mínimo para el piloto con equipo completo. Para él, esta norma, que se aplicará a partir de 2024, significa que tendrá que cargar 6,5 kg de lastre en su Ducati tal y como está hoy en día.

Bautista argumenta sobre la salud. "No creo que mucho peso extra en la moto sea seguro", afirma el 59 veces ganador de carreras. "En caso de caída, necesita más espacio de choque, lo decidieron de todos modos. Por ahora, correré en 2024. Pero si siento que la moto es más peligrosa de lo que debe ser, quizá me quede en casa. No quiero arriesgar mi vida más de lo necesario".

Durante la primera jornada de entrenamientos invernales, el martes, los pilotos sólo pudieron rodar dos horas sobre una pista seca por la mañana, y luego llegó la lluvia. La previsión meteorológica para el miércoles es excelente, con el sol brillando ya en el cielo azul sobre el Circuito de Jerez. Pero la pista tardará en secarse.

Bautista rodó el martes con una moto ligeramente más pesada que durante la temporada, Ducati tampoco irá hoy al máximo en términos de peso, como reveló el director técnico Marco Zambenedetti en una entrevista exclusiva con SPEEDWEEK.com. "Desgraciadamente, aún no lo hemos preparado todo, estamos hablando de una buena cantidad de lastre. Por eso nos hemos decidido por un camino intermedio. Tenemos que distribuir bien el peso y fijarlo bien. Nuestra primera idea era ponerlo donde está el centro de gravedad, pero no podemos hacerlo".

Antes de que el organismo rector mundial FIM y el promotor Dorna anunciaran el reglamento técnico del Campeonato del Mundo de Superbike 2024, hubo meses de discusiones en el seno de la asociación de fabricantes MSMA. Al final, las fábricas acordaron un compromiso: en lugar de prescribir un peso mínimo para la combinación de piloto y moto y orientarse así hacia los más pesados, se introdujo un peso mínimo para el piloto con equipo completo. El peso medio de los pilotos de este año era de 80 kilogramos, lo que se toma como orientación. Los que pesen menos deberán añadir el 50% de la diferencia como peso adicional a su moto. Si un piloto pesa 66 kg, por ejemplo, la diferencia sería de 14 kg, por lo que habría que añadir un peso adicional de 7 kg.

La decisión fue precedida de intensos análisis. Zambenedetti: "Analizamos la energía generada en determinados puntos de frenada en Misano, Assen y Barcelona. La energía depende de la masa de la moto y de la velocidad, que es decisiva cuando un piloto sufre una caída. En comparación con Moto2, Supersport, MotoGP y MotoE, una superbike produce la mayor cantidad de energía cuando añadimos diez kilos de lastre. Esto se debe a que una Superbike es bastante rápida, más que Moto2 o MotoE, y más pesada que una MotoGP. La moto de MotoE es más pesada, pero mucho más lenta".

El italiano critica que los espacios de caída en muchos circuitos ya son insuficientes, añadir lastre empeorará este problema. "Álvaro también me ha hablado de esto, está preocupado", apunta Zambenedetti. "Cree que la deceleración de la moto se hace más difícil con el peso extra. Tenemos que trabajar para evitar precisamente eso. Estamos haciendo todo lo posible para ponerlo en la mejor configuración posible para que pueda relajarse y celebrar la Navidad."

Ducati volvió el martes a las nuevas revoluciones máximas de 16.100/min, por debajo de las 15.600/min permitidas al final de la temporada. El debutante Nicolo Bulega rodó con diferentes especificaciones del combustible E40 obligatorio para el próximo año en el primer día de pruebas; Ducati no llevará el nuevo depósito, con capacidad para 21 litros en lugar de 24, hasta las pruebas de enero.