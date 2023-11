Analyse Ducati : la chute en Superbike est la plus dangereuse

Le double champion du monde de Superbike Alvaro Bautista, le plus léger du peloton, s'est - bien entendu - toujours opposé à un poids minimum pour le pilote tout équipé. Car cette règle, qui entrera en vigueur à partir de 2024, signifie pour lui qu'il doit, en l'état actuel des choses, ajouter 6,5 kg de lest à sa Ducati.

Bautista argumente sur la santé. "Je ne pense pas que beaucoup de poids supplémentaire sur la moto soit sans danger", déclare le vainqueur de 59 courses. "En cas de crash, il faut plus d'espace de chute, ils l'ont quand même décidé. A l'heure actuelle, je participe à 2024 courses. Mais si j'ai l'impression que cela rend la moto plus dangereuse que nécessaire, je resterai peut-être à la maison. Je ne veux pas risquer ma vie plus que nécessaire".

Au cours de la première journée d'essais hivernaux de mardi, les pilotes n'ont eu que deux heures de roulage sur une piste sèche le matin, puis la pluie est arrivée. Les prévisions météorologiques pour mercredi sont excellentes, le soleil brille déjà dans le ciel bleu au-dessus du Circuito de Jerez. Mais il faudra du temps pour que la piste sèche.

Bautista a roulé mardi avec une moto un peu plus lourde que durant la saison, et Ducati n'ira pas non plus au maximum en termes de poids aujourd'hui, comme l'a révélé le directeur technique Marco Zambenedetti dans une interview exclusive accordée à SPEEDWEEK.com. "Malheureusement, nous n'avons pas encore tout préparé pour cela, nous parlons d'une bonne quantité de ballast. C'est pourquoi nous avons opté pour une solution médiane. Nous devons répartir le poids correctement et l'attacher en toute sécurité. Notre première idée était de le placer là où se trouve le centre de gravité, mais ce n'est pas possible".

Avant que les règles techniques du Championnat du monde Superbike 2024 ne soient annoncées par la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) et le promoteur Dorna, des mois de discussions ont eu lieu au sein de l'association des constructeurs MSMA. Finalement, les usines se sont mises d'accord sur un compromis : au lieu d'imposer un poids minimum pour la combinaison pilote-moto et de s'orienter ainsi vers le plus lourd, un poids minimum a été introduit pour le pilote tout équipé. Le poids moyen des pilotes de cette année était de 80 kilos, ce poids est pris comme référence. Ceux qui se situent en dessous doivent ajouter 50 % de la différence à leur moto. Par exemple, si un pilote pèse 66 kg, la différence serait de 14 kg, soit un poids supplémentaire de 7 kg.

Cette décision a été précédée d'analyses approfondies. Zambenedetti : "Nous avons étudié l'énergie produite à Misano, Assen et Barcelone à certains points de freinage. L'énergie dépend de la masse de la moto et de la vitesse - ce qui est décisif en cas de chute d'un pilote. Comparée aux Moto2, Supersport, MotoGP et MotoE, une Superbike produit le plus d'énergie lorsque nous ajoutons dix kilos de lest. Cela s'explique par le fait qu'une Superbike est assez rapide, plus rapide que le Moto2 ou le MotoE, et plus lourde qu'une moto MotoGP. La moto MotoE est plus lourde, mais beaucoup plus lente".

L'Italien critique le fait que les espaces de chute ne sont déjà pas suffisants sur de nombreux circuits, le fait de rajouter du lest ne fait qu'aggraver ce problème. "Alvaro m'en a aussi parlé, il s'inquiète", a remarqué Zambenedetti. "Il pense qu'avec le poids supplémentaire, le ralentissement de la moto devient plus difficile. Nous devons travailler pour éviter cela. Nous faisons de notre mieux pour lui donner la meilleure configuration possible afin qu'il puisse fêter Noël en toute sérénité".

Mardi, Ducati est revenu au nouveau régime maximal de 16 100 tr/min, alors qu'il n'était autorisé qu'à 15 600 tr/min en fin de saison. Le nouveau venu Nicolo Bulega a roulé lors de la première journée d'essais avec différentes spécifications du carburant E40 qui sera obligatoire l'année prochaine ; Ducati n'apportera le nouveau réservoir d'une capacité de 21 litres au lieu de 24 que pour les essais de janvier.