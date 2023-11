Analisi Ducati: l'incidente con la superbike più pericoloso

Prima che l'alleanza dei costruttori MSMA concordasse un peso minimo nel Campionato Mondiale Superbike per i piloti in assetto completo, ci sono stati molti calcoli. Ducati ha accettato la regola, ma sottolinea i pericoli.

Il due volte campione del mondo Superbike Alvaro Bautista, in quanto pilota più leggero, si è sempre espresso contro il peso minimo per i piloti in assetto completo. Per lui, questa regola, che si applicherà a partire dal 2024, significa che dovrà caricare 6,5 kg di zavorra sulla sua Ducati nella versione attuale.

Bautista sostiene che si tratta di una questione di salute. "Non credo che molto peso in più sulla moto sia sicuro", afferma il 59 volte vincitore di gare. "In caso di caduta, serve più spazio per l'incidente, l'hanno deciso comunque. Per ora, correrò nel 2024. Ma se ritengo che questo renda la moto più pericolosa del necessario, allora forse resterò a casa. Non voglio rischiare la mia vita più del necessario".

Durante la prima giornata di test invernali di martedì, i piloti hanno avuto solo due ore di guida su pista asciutta al mattino, poi è arrivata la pioggia. Le previsioni meteo per mercoledì sono eccellenti, con il sole che già splende nel cielo blu sopra il Circuito de Jerez. Ma ci vorrà del tempo prima che la pista si asciughi.

Bautista martedì ha guidato una moto leggermente più pesante rispetto alla stagione, la Ducati non andrà al massimo in termini di peso nemmeno oggi, come ha rivelato il direttore tecnico Marco Zambenedetti in un'intervista esclusiva a SPEEDWEEK.com. "Purtroppo non abbiamo ancora preparato tutto per questo, stiamo parlando di una discreta quantità di zavorra. Per questo abbiamo deciso una via di mezzo. Dobbiamo distribuire il peso in modo corretto e fissarlo in modo sicuro. La nostra prima idea era di metterla dove si trova il centro di gravità, ma non possiamo farlo".

Prima che le regole tecniche per il Campionato Mondiale Superbike 2024 venissero annunciate dall'organo di governo mondiale FIM e dal promotore Dorna, ci sono stati mesi di discussioni all'interno dell'associazione dei costruttori MSMA. Alla fine, le fabbriche si sono accordate su un compromesso: invece di prescrivere un peso minimo per la combinazione di pilota e moto, orientandosi così verso i più pesanti, è stato introdotto un peso minimo per il pilota in equipaggiamento completo. Il peso medio dei piloti di quest'anno è stato di 80 chilogrammi e viene preso come linea guida. Coloro che pesano meno di questo peso devono aggiungere il 50% della differenza come peso supplementare alla loro moto. Se un pilota pesa 66 kg, ad esempio, la differenza sarebbe di 14 kg, quindi un peso aggiuntivo di 7 kg sarebbe dovuto.

La decisione è stata preceduta da intense analisi. Zambenedetti: "Abbiamo esaminato l'energia generata in alcuni punti di frenata a Misano, Assen e Barcellona. L'energia dipende dalla massa della moto e dalla velocità, che è decisiva quando un pilota cade. Rispetto a Moto2, Supersport, MotoGP e MotoE, una Superbike produce la maggior quantità di energia quando si aggiungono dieci chilogrammi di zavorra. Questo perché una Superbike è abbastanza veloce, più veloce della Moto2 o della MotoE, e più pesante di una MotoGP. La MotoE è più pesante, ma molto più lenta".

L'italiano critica il fatto che gli spazi per le cadute in molti circuiti sono già insufficienti, e l'aggiunta di zavorre peggiorerà questo problema. "Anche Alvaro me ne ha parlato, è preoccupato", ha osservato Zambenedetti. "Pensa che la decelerazione della moto diventi più difficile con il peso aggiuntivo. Dobbiamo lavorare per evitare proprio questo. Stiamo facendo del nostro meglio per metterlo nella migliore configurazione possibile in modo che possa rilassarsi e festeggiare il Natale".

Martedì la Ducati è tornata al nuovo regime massimo di 16.100 giri/min, rispetto ai 15.600/min consentiti a fine stagione. Il nuovo arrivato Nicolo Bulega ha girato con specifiche diverse del carburante E40 obbligatorio per il prossimo anno nel primo giorno di test; la Ducati non porterà il nuovo serbatoio, che contiene 21 litri invece di 24, fino ai test di gennaio.